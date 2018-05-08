ساره قراچه داغی رییس انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مراسمی که در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در خانه سینما برگزار می شود، گفت: این مراسم برای تجلیل از پیشکسوتان انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینما برگزار می شود.

وی در توضیح اینکه این جشن در ادامه جشن های سالانه انجمن های خانه سینما است یا خیر؟ بیان کرد: این مراسم به عنوان جشن سالانه به شمار نمی رود. امیدواریم در آینده بتوانیم به طور سالانه جشنی را توسط صنف مان برگزار کنیم که البته این مساله نیاز به برنامه ریزی مناسب دارد.

رییس انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینما اعلام کرد که در مراسم فوق قرار است از ۱۸ نفر تجلیل شود که شامل هنرمندانی چون صالح پناهی، علی اصغر ریسه، اصغر رحمانی، نصرالله پورعلی اکبر، الله وردی عبدالهی، احمد رجبی، مرتضی خیرخواه، اسماعیل موسوی نژاد، هاشم فرهنگی، علی اکبر فداکار، زینب رنجبر، معصومه زردوز خاص تبریزی، احمد قرایلو، مهدی سندیانی، میرنظام الدین مدنی، جلیل امینی زاده و حسین علی شریف می شوند.

قراچه داغی گفت: از همه انجمن های سینمایی برای حضور در این جشن دعوت شده است که امیدواریم دوستان هنرمندان در این مراسم حضور پیدا کنند.

وی با اشاره به برنامه های صنفی انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه سینما بیان کرد: به زودی با همکاری مدرسه عالی سینما کلاس هایی با موضوع حرفه ما، برگزار شود تا هم دانش آموزان و هم اعضای صنف بتوانند در این کلاس ها شرکت کنند.

قراچه داغی در پایان گفت: این جلسات طی چند ماه آینده برگزار می شود.