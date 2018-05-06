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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۴

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام خبر داد:

ساماندهی خودروها و ادوات سنگین محدوده میدان نبوت شهر ایلام

ساماندهی خودروها و ادوات سنگین محدوده میدان نبوت شهر ایلام

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از اجرای طرح ساماندهی خودروها و ادوات سنگین محدوده میدان نبوت شهر ایلام خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: این طرح با هدف امنیت تردد و عبور و مرور مردم و برای جلوگیری از حوادث ترافیکی اجرایی و در دستور کار پلیس راهور قرار گرفته است.

وی افزود: ازمدت ها قبل متاسفانه اطراف میدان نبوت به پاتوقی برای توقف خودروهای سنگین و ادوات راهسازی تبدیل شده بود که این مسله باعث کاهش ظرفیت معبر و خطر وقوع تصادفات را در این محل به دنبال داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام تصریح کرد:به دنبال نگرانی مردم از ایجاد مزاحمت این دسته از وسایل نقلیه و مطالبه آنان ،پلیس راهور با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری سایر بخش های انتظامی، طرح برخورد و پاکسازی محدوده میدان نبوت  از تجمع این دسته از وسایل نقلیه را در دستور کار خود قرار داده است.

سرهنگ ناصری بابیان اینکه این طرح مقطعی نبوده و بصورت همیشگی اجرا می شود، خاطرنشان کرد: پلیس راهور مصمم است این طرح را در سایر نقاط شهر که وضعیتی مشابه محدوده میدان نبوت دارند را اجرایی و عملیاتی کند.

کد مطلب 4289169

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