کارشناسی ۵۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده ناشی از زمین لرزه یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فرزانه بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: بخشی از این واحد ها نیاز به بازسازی و تعدادی نیز نیاز به بهسازی دارند که اقدامات لازم در این بخش عملیاتی خواهد شد.

فرزانه با بیان اینکه ار ابتدای وقوع زمین لرزه عملیات بررسی و ارزیابی انجام گرفت، بیان داشت: ۲۰ اکیپ ارزیاب در شهرستان بویراحمد و ۱۰ اکیپ نیز در شهرستان دنا برنامه ارزیابی را انجام دادند.

فرزانه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه بافت های فرسوده، خاطرنشان کرد: هدفگذاری پرداخت تسهیلات بازسازی بافت فرسوده به ۳۰۰۰ واحد مسکونی در شهرستان گچساران انجام شد.

فرزانه ابراز داشت: ۱۱۲۰ مورد در حوزه بافت فرسوده گچساران معرفی به بانک ها داشته ایم که سهمیه جذب شده این منطقه ۱۰۵۴ مورد است.

فرزانه با بیان اینکه برخی از بانک ها در پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی عملکرد مناسبی ندارند، ابراز داشت: عملکرد بهتر بانک ها در این حوزه ضروری است و متاسفانه برخی از بانک ها در حوزه ضمانت نامه ها سخت گیری بیش از اندازه دارند.

فرزانه مجموع آمار تسهیلات بازسازی در حوزه مسکن روستایی در سال ۹۵ را ۶۲۷ سهمیه دانست و اظهار داشت: معرفی ۱۰۰ درصدی سهمیه انجام شده و ۱۷۹ مورد انعقاد قرارداد نیز عملیاتی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: آمار بازسازی و نوسازی از محل اعتبارات در سال ۹۵، ۲۸۰۰ مورد سهمیه مصوب است که ۲۲۳۶ مورد سهمیه ابلاغ شده است.

وی افزود: یکهزارو ۲۷۳ مورد سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی از محل اعتبارات سال ۹۵ نیز جذب شده است.

فرزانه به آمار تسهیلات بازسازی مسکن روستایی در سال ۹۳ اشاره کرد و بیان داشت: دو هزارو ۱۵۷ مورد مجموع سهمیه احداث مسکن روستایی در سال ۹۳ بود که ۱۰۰ درصد سهمیه مسکن روستایی معرفی شده است.

وی افزود: ۱۳۷۰ مورد انعقاد قرارداد احداث مسکن روستایی در سال ۹۵ محقق شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با تاکید بر فعالیت های حوزه عمران روستایی در سالهای ۹۳ تا ۹۶، خاطرنشان کرد: ۸۶ مورد تهیه طرح هادی در سالهای ۹۳ تا ۹۶ عملیاتی شده است.