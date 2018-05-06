به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نشست دبیران این حزب با اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر رئیس جمهور درباره تلگرام اظهار داشت: ظاهرا آقای رئیس جمهور می‌خواهد جای مشکلات کشور را با جنجال تلگرام، یعنی یک پیام‌رسان خارجی، عوض کند کما اینکه در ۲۲ بهمن سال گذشته با طرح مسئله رفراندوم چنین عملی را انجام داد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر روحانی در نقد عملکرد دولت پس از ۵ سال گفت: رئیس جمهور اخیرا مسایلی را در مورد نقد عملکرد دولت می‌گوید که باید دید مخاطب او کیست؟

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اخیراً رئیس جمهور برخی وزرا را به «ناامیدبودن»، «ترسو بودن» و «خسته بودن» متهم کرده است. حال سؤال ما این است چرا وزرایی که خود می‌گوید خسته و ناامید و ترسو می‌داند را به مجلس معرفی کرده است!؟ حالا که برای او کشف شده اینها این صفات را دارند چرا برکنار نمی‌کند. او اختیار دارد وزیری را که قبول ندارد عزل کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: امروز در حالی که دولت آمریکا از طریق اتاق جنگ خزانه‌داری این کشور با همزبانی و همخوانی اروپا با ملت ایران اعلام جنگ کرده است، رئیس دولت مشغول مسایلی است که فاصله اهمیت این مسائل با موضوع اصلی فاصله بسیار زیادی دارد.

حبیبی عدم هماهنگی وزرا با رئیس جمهور را یک مشکل جدی دانست و گفت: چوب عدم هماهنگی وزرا با یکدیگر و رئیس جمهور با وزرا را مردم می‌خورند. مردم می‌گویند اکنون که از اختیارات مصرح در قانون اساسی برخوردارید چرا با هماهنگی کامل انجام وظیفه نمی‌کنید.

وی در ادامه با اشاره به مواجهه غرب با برجام گفت: از برجام چیزی باقی نمانده است. آمریکا و اروپا با بدعهدی عملاً از برجام خارج شده‌اند ولی در تهران هنوز تصمیم گرفته نشده در برجام بمانیم یا نمانیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: آمریکایی‌ها با دسیسه سه کشور اروپایی فهرستی از زیاده‌خواهی‌ها رامطرح کرده‌اند که باید با سخن مناسب با این زیاده‌خواهی‌های متکبرانه به آنها بدهیم.

حبیبی در پایان گفت: جبهه مقاومت در منطقه به ویژه در سوریه و عراق و یمن به چهره آمریکا و متحدانش سیلی زده است. ما باید در این میدان به توطئه‌های آمریکا پاسخ دهیم و ثابت کنیم دوران بزن در رو گذشته است.

دبیر کل موتلفه اسلامی در باره عملیات سرکوب پلیس فرانسه، گفت: اینها که مدعی دموکراسی و احترام به خبرنگاران بودند، اکنون کارشان به جایی رسده است که خودشان خلاف دموکراسی مورد ادعای خود عمل می‌کند و مردم فرانسه علیه آن ها شورش کرده‌اند و آن ها با سرکوب شدید می‌خواهند مردم را ساکت کنند.

وی افزود: بدیهی است این مساله امکان ندارد و خشم ملت فرانسه، علیه سیاست های غلط دولت را افزایش خواهد داد.

حبیبی از خدمات خبرنگاران و تصویربرداران شبکه‌های خبری ایران تشکر و برای فیلمبردار آسیب دیده، شفای کامل مسالت نمود و از وی تقدیر کرد.

دبیر کل موتلفه اسلامی همچنین در ادامه اظهارات سخیف نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی را علامت ضعف روزافزون و نگرانی از سقوط آینده خود دانست.

وی همچنین در پایان از دولت خواست که در ایام ماه مبارک رمضان تدابیر لازم را برای عبادت کنندگان و روزه‌گیران به کار گیرد.