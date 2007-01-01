بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق، خواست مردم است/ شورای نگهبان تفسیر جدیدی از روابط قوا ارائه کرده است

داریوش قنبری در گفتگو با خبرگار پارلمانی مهر، با انتقاد از اظهار نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر ساعت کار بانک ها با استقلال قوا، اظهارداشت: طبق قانون اساسی مجلس می تواند در تمام امور تصمیم گیری کند.

وی افزود: از طرف دیگر نوع تفکیک قوا در جمهوری اسلامی یک تفکیک نسبی و مبنی بر همکاری قوا است. ماهیت نظام جمهوری اسلامی نظام پارلمانی است و در این نظام مجموع قانونگذاری ها در مجلس انجام می شود و تنها وظیفه اجرا بر عهده قوه مجریه است.

نماینده ایلام خاطرنشان کرد: تفسیر شورای نگهبان با روح نظام سیاسی ما که پارلمانی است در تضاد و تناقض است و شورای نگهبان تفسیر جدیدی از رابطه قوا ارائه کرده است.

قنبری با تاکید بر اینکه بهترین دولت، دولتی است که تصمیمات مجلس را به خوبی اجرا کند، گفت: بنابراین تفسیر شورای نگهبان تفسیر درستی از نوع رابطه میان قوا نیست.

این عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس، اصرار مجلس برای ورود به این بحث را نارضایتی آحاد جامعه خواند و گفت: تغییر ساعت کار بانک ها و بازگشت آن به وضع سابق، اصرار و خواست مردم است. البته این از اموری است که نیازی به قانونگذاری ندارد و اگر رابطه دولت و مجلس بهتر از وضع فعلی بود کار به اینجا کشیده نمی شد که مجلس قانونگذاری کند و شورای نگهبان آن را رد کند.

وی در عین حال گفت: دولت و مجلس می توانستند با همکاری هم این مشکل را حل کنند.

این نماینده مجلس افزود: چندی پیش نامه ای با امضا 140 تن از نمایندگان خدمت رئیس جمهور ارسال شد و در آن نامه خواسته شد تا به علت نارضایتی مردم، در ساعت کار بانک ها تجدید نظر شود اما مورد توجه قرار نگرفت. در حالیکه اگر توجهی به این درخواست شده بود، دیگر نیازی به این مصوبه نبود و به جامعه القا نمی شد که بین دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد.

قنبری در پایان تاکید کرد: مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.