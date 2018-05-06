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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

سرپرست انتظامی کبودرآهنگ عنوان کرد:

دستگیری ۲ سارق منزل در کبودرآهنگ

دستگیری ۲ سارق منزل در کبودرآهنگ

کبودرآهنگ - سرپرست انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از دستگیری ۲ سارق و کشف دو فقره سرقت منزل در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت منزل در شهرستان کبودرآهنگ موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران با استفاده از شگردهای خاص پلیسی و انجام تحقیقات گسترده، متهمان را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ زنگنه بیان کرد: متهمان در بازجویی های تخصصی به ۲ فقره سرقت منزل اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان کبودراهنگ با تشکر از مشارکت شهروندان در تامین نظم و امنیت گفت: مردم برای پیشگیری از سرقت منزل، درها و پنجره‌ها را قفل کرده و همسایه‌ها و بستگان مورد اعتماد را در جریان مسافرت خود قرار داده و از آنان درخواست کنند به منزلشان سرکشی کنند.

کد مطلب 4289221

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