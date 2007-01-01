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۱۱ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۰۲

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شورای صنفی بی دبیر / بیانیه انجمن های علمی / کروموزوم در توقیف

شورای صنفی بی دبیر / بیانیه انجمن های علمی / کروموزوم در توقیف

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران پس از استعفای دبیر این شورا همچنان توسط نایب دبیر آن اداره می شود و تا کنون هیچ یک از اعضای آن جهت پذیرش دبیری شورای صنفی اعلام آمادگی نکرده است.

علی جعفری - فعال صنفی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: مدیر مسئول نشریه دانشجویی کروموزوم دانشگاه علم و صنعت ایران با زمینه طنز که پس از انتشار اولین شماره این نشریه به کمیته انضباطی احضار شد مشمول حکم یک ترم تعلیق معلق از تحصیل شد. این نشریه به مدت 6 ماه توقیف شده است.

وی اضافه کرد: انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران در محکومیت آنچه که تحت عنوان فضای ابتذال در نشریات دانشجویی عنوان کرده اند اقدام به انتشار بیانیه ای کرده است. این بیانیه برای فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت سوال برانگیز است زیرا نمی توانیم ربط بین انجمن های علمی دانشجویی با فضای نشریات را پیدا کنیم.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: انجمن های علمی دانشجویی به همان نسبت که حمایت وزارت علوم از آنها بیشتر شده است در حال ورود به مرحله جدیدی هستند.

کد مطلب 428925

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