هوای اصفهان به وضعیت سالم و پاک رسید

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:‌ امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۵۸ در وضعیت سالم ثبت شد.

وی با بیان اینکه هوای اصفهان در ایستگاه های سنجش آلودگی در وضعیت سالم و پاک ثبت شده است، افزود: شاخص کیفی آلودگی در خیابان پروین با ۶۸، چهارباغ خواجو ۷۰، استانداری ۵۷ در وضعیت سالم ثبت شده است و در بزرگراه خرازی با ۴۷ و خیابان احمدآباد ۴۸ در وضعیت پاک گزارش شد.

کیفیت هوا در شهرستان‌های استان در وضعیت ناسالم است

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستان‌های استان در وضعیت سالم ثبت شده است، گفت: کیفیت هوا در شاهین شهر با ۶۱، مبارکه ۷۲ و نجف‌آباد ۵۹ در وضعیت سالم ثبت شد.

گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.