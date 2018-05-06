به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی امیری ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از فرهنگیان منطقه بردخون اظهار داشت: معلمی سخت و دشوار است و تلخی و شیرینی هایی دارد که همواره ماندگار و جاودانه است.

وی افزود: حرکتی در برخی شهرها آغاز شده که ادارات و نهادهای هر منطقه و شهرستان برای تجلیل و پاسداشت تلاش ها و فعالیت های فرهنگیان اقدام کنند و دستگاه های اجرایی دولتی و مردمی از پاسداران دانش و معرفت تقدیر کنند و امیدواریم سال آینده سایر اقشار، ایثار فرهنگیان را قدر بدانند.

وی با بیان اینکه مسئولان وضعیت معلمان را در نظر بگیرند و آموزش و پرورش را یاری کنند، گفت: آموزش و پرورش نیازمند حمایت مادی و معنوی است زیرا نظام تعلیم و تربیت دستگاهی گسترده است که باید به انتظارات و توقعات جامعه پاسخ دهد و به تنهایی قادر نیست چنین مسئولیت عظیمی را به منزل برساند.

امیری ابراز داشت: ۲۱۴ هزار دانش آموز و ۱۴ هزار و ۳۷۰ فرهنگی در استان فعالیت می کنند که در سال آینده تحصیلی به دلیل بازنشستگی ۶۰۰ نفر با کمبود هزار و ۴۰۰ نیرو روبرو هستیم که امیدواریم با به کارگیری نیروهای استخدامی این کمبود جبران شود.

مشاور اجرایی مدیرکل با تقدیر از تلاش و فعالیت ایثارگرانه فرهنگیان، اضافه کرد: بر اساس گفته معاون وزیر آموزش و پرورش تا پایان هفته ۶۰ درصد مطالبات فرهنگیان پرداخت خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز با ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های منطقه و تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های منطقه، گفت: امسال به پاس زحمات و نقش تأثیرگذار معلمان اوّل ابتدایی از این سرمایه های فرهنگی تجلیل می شود.

ظهیر محمودی با اشاره به شعار امسال، افزود: برای لبیک به خواسته مقام معظم رهبری از همه دانش آموزان، خانواده ها، رسانه ها و فرهنگیان می خواهیم به نهضت نه به نوشت افزار خارجی بپیوندند و برای توسعه اقتصادی و حمایت از نیروی کار ایرانی از کالاهای داخلی و ایرانی استفاده کنند.

وی از نقش مردم بویژه خیرین در اعتلای تعلیم و تربیت منطقه تقدیر کرد و ادامه داد: توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی، آموزشی، تربیتی و ورزشی و تأکید بیشتر بر دروس پایه هنر و ورزش از برنامه های محوری در سال آینده است.

در همایش بزرگان فرهنگیان منطقه بردخون که مسئولان بخش، یکی از مدیران اداره در دهه ۷۰ و دو نفر از فرهنگیان دهه ۶۰ نیز حضور داشتند پس از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی مانند قرائت دکلمه، موسیقی، مسابقه و خاطره از ۳۰ نفر از فرهنگیان نمونه، پیشکسوت، بازنشسته، خیرین و برگزیدگان برتر استانی و کشوری با تقدیم هدایایی تجلیل شد.