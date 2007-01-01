همزمانی ایام حج و سال نو میلادی و فعالیتهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیرة نت، شب گذشته سال 2007 در حالی شروع شد که میلیونها نفر در همه نقاط دنیا با رسومی مشترک جشن برگزار کردند. این جشنها از شرق آسیا شروع و کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا و اقیانوس آرام را در بر گرفت و پایتختها و شهرهای اصلی چون سئول، توکیو، سیدنی، جاکارتا و سنگال غرق در برگزاری مراسم جشن و آتش بازی بودند.

شب گذشته نزدیک به 1 میلیون نفر در بندر سیدنی استرالیا جمع شده، به آتش بازی پرداخته و سال جدید میلادی را جشن گرفتند، آسمان سیدنی و بالای پل این بندر مملو از روشنایی بود.

در اروپا کشورهای رومانی و بلغارستان جشنهای بسیاری برگزار کردند، اما بسیاری از کشورها به علت هوای بد جشن شب گذشته را برگزار نکردند.

در آمریکا در میدان تایمز نیویورک صدها هزار نفر مراسم جشن برگزار کردند، تدابیر شدید امنیتی به منظور پاسخگویی به حملات احتمالی در اعدام صدام حسین در این شب به چشم می خورد.

در بانکوک پایتخت تایلند 6 بمب به منظور شادمانی در سال نوی میلادی منفجر شد که منجر به کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 26 نفر شد.

در پکن آغاز سال نوی میلادی با نواختن طبل مخصوص قبل از نیمه شب به مدت 2 دقیقه برگزار شد.

در جهان اسلام که سال نوی میلادی با عید قربان همراه بود، رئیس جمهور عراق به دار مجازات آویخته شد.

در عربستان زائران خانه خدا شب را در منی گذراندند و در اولین روز سال 2007 دومین روز ایام تشریق و رمی جمرات را به جا آورند.

مسلمانان آرزو می کنند که سال 2007 بهتر از سالهای گذشته باشد و آنچه که در عراق و یا فلسطین رخ داده، به سرعت از بین رفته و مردم کشورهای مختلف به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند.