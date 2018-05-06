به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در همایش «آکادمی اسلامی آلمان و ظرفیت‌های بین المللی حوزه‌های علمیه» که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهارکرد: اگر کسی بخواهد در مقام مربی در شعاعی پیرامون خود نورافشانی کند درواقع در مسیر رسالت و امامت قرار گرفته است و این نیازمند نقشه جامعی است؛ باید تمام شرایط مربی بودن و تأثیر گذار بودن در ما ایجاد شود.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان کرد: نگاه جامع و متوازن به همه ابعاد شخصیت انسان یک ضرورت است و این که انسان از چه عناصری تشکیل شده و چه گرایش‌هایی دارد، باید مد نظر باشد و اگر این نگاه جامع و هماهنگ نباشد اثر کار تربیت و پرورش کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز جامعه المصطفی العالمیه بیش از ۱۰۰ رشته گرایش را اجرا می‌کند و در افق آینده، این تعداد به بیش از ۴۰۰ رشته گرایش خواهد رسید؛ این گستره تلاش‌ها بااین نگاه است که طلابی که باید مربی جامعه باشند باید به همه مسائل پیرامونی بپردازند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه بیان کرد: در کار یک مربی نقش الگویی حرف اول را می‌زند و اینکه شخص الگو و نمونه باشد و با عمل و منش خود تأثیرگذار باشد بسیار مهم است.

آیت الله اعرافی یادآورشد: در اروپا و آمریکا از انسان‌های متناسب با آن فضای علمی کمتر بهره‌مند هستیم و شرایط حضور مربیان در آن مناطق باید خیلی بهتر از اکنون باشد؛ ما در آن جا نیاز به صاحب نظران و فقهای آشنا به دنیای جدید و فقه معاصر داریم و انسان‌هایی می‌خواهیم که پنجه در پنجه فیلسوفان و صاحب نظران غرب به کار علمی و پژوهشی بپردازند.

وی با بیان اینکه باید فضای ذهنی و تربیتی خود را در افق بلندتری ترسیم کنیم، عنوان کرد: حوزه شیعی متکی بر یک فکر غنی، فقهی پویا و فلسفه ای ریشه دار است که این‌ها از کالای قابل عرضه به جهان است.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه باید به جایی برسید که این کالاهای موجود را برای عرضه به دنیا باز سازی کنید، تصریح کرد: ذخایر فلسفی، فقهی و کلامی امروز در تعامل اندیشه غربی باید رشد و توسعه بیشتری پیدا کنند.

آیت الله اعرافی با اشاره به فعالیت‌هایی که باید در عرصه‌های مختلف در تبلیغ در آلمان انجام شود گفت: این مرکزی که در آلمان ایجاد شده اگر به درستی هدایت شود و اساتید و طلاب عزم راسخ داشته باشند می‌تواند به پایگاه عمیق علمی و جایگاهی برای گفت گو های ویژه درغرب تبدیل شود.