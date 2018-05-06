جامعه با دید کرامت به معلمان نگاه کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علی خاتمی ظهر یکشنبه در سی و چهارمین یادواره بزرگداشت مقام معلم در محل کانون سهروردی شهر زنجان، با تاکید بر اینکه جامعه باید همواره با دید کرامت به معلمان نگاه کند، افزود: تکریم معلمان در دو بخش صورت میگیرد، یکی جامعه و دیگری خود معلمان هستند که باید در این زمینه نقشآفرینی کنند و به یاد داشته باشند که معلمان همواره پایه و اساس جامعه بهشمار میروند.
وی با اشاره به اینکه تکریم از معلمان در همه جوامع صورت گرفته و محدود به چند کشور نیست، ادامه داد: همه اقوام و ملل با تفکرات مختلف و متنوع چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ غیردینی معلم را عزیز میشمارند و کرامت معلم بزرگ شمرده میشود.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین خطاب به جوانانی که قصد دارند در آینده شغل معلمی را برای خود برگزینند، اظهار کرد: اگر جوانان تمایل دارند که آینده موفق و زیبایی در انتظار جامعهای که در آن زندگی میکنند، باشد، باید عزم خود را برای شکوفایی این جامعه جزم کنند، خاطرنشان کرد: جایگاه معلمان در جهان به گونهای است که در جنگ جهانی دوم فقط معلمان برای تربیت نسلهای بعدی، معاف از جنگ شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در ادامه این مراسم با یادآوری اینکه هماکنون ۱۸۰ هزار دانشآموز در استان مشغول به تحصیلاند، افزود: اگر بخواهیم مشکلات آموزش و پرورش با این حجم مخاطب رفع شود، نباید از اعتبارات دولتی انتظار چندانی برای رفع این مشکلات داشت، بلکه باید همه بخشها در این زمینه ورود جدی پیدا کنند.
مریم رشتچی با تاکید بر اینکه تعلیم و تربیت صحیح نیازمند معلمی است که مهارت زندگی را به دانشآموزان ایجاد کند، اظهار کرد: هفته تجلیل از جایگاه معلم را میتوان فرصتی برای تجلیل از دانایی و آموزش دانست.
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