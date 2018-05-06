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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

معاون وزیر ارتباطات:

اختلال در خدمات اپراتورها در پی فیلتر تلگرام پیگیری می‌شود

اختلال در خدمات اپراتورها در پی فیلتر تلگرام پیگیری می‌شود

معاون وزیر ارتباطات از رسیدگی به شکایت مربوط به کیفیت اینترنت پس از فیلتر تلگرام خبرداد و گفت: اجرای حکم قضایی در مسدودسازی یک پیام‌رسان، نباید در سایر کاربریهای اینترنت اختلال ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی گفت: اجرای دستور قضایی درباره مسدودسازی یکی از پیام‌رسان‌های اجتماعی نباید در دسترسی به سایر کاربری‌های اینترنت اختلال ایجاد کند.

وی با اشاره به گزارشهایی مبنی بر اختلال در برخی نرم‌افزارهای کاربردی و نیز بازی‌های رایانه‌ای آنلاین (برخط ) و همچنین اختلال در بعضی از وب سایت‌های اینترنتی پس از اجرای حکم قضائی در مسدودسازی یکی از پیام‌رسان‌ها تاکید کرد: اجرای این حکم نباید در مورد سایر کاربری‌های اینترنت اختلال ایجاد کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مردم درخواست کرد در صورتی که برای استفاده از سایر کاربری‌های اینترنت با مشکل روبرو شدند موارد را از طریق سامانه ۱۹۵ جهت پیگیری اعلام کنند.

رئیس رگولاتوری درباره نحوه رسیدگی به این شکایات عنوان کرد: در صورتی که با بررسی به این نتیجه برسیم که اپراتور در این زمینه سرویسی را با کیفیت نامناسبی ارائه کرده است در چارچوب پروانه با اپراتور برخورد می‌شود.

کد مطلب 4289300

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