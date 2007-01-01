به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نشست روز دوشنبه 30 دی محمدرضا جعفری جلوه و رضا میرکریمی، توافق شد شورایی برای ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای با حضور نمایندگان معاون سینمایی، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و مدیر عامل خانه سینما تشکیل شود تا طرحی را برای حل موضوع تهیه کنندگی در شرایط حاضر به این شرح ارایه دهند:



از آنجا که صیانت از سینمای ملی و ارتقا مستمر آن از زمره ضروری ترین وظایف آحاد جامعه اصناف سینمایی کشور و معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛



بدیهی است خانه سینما و دست اندرکاران سینمای ملی وظیفه خود می دانند بیشترین تلاش را برای تحقق چنین هدفی به منصه ظهور برسانند. از جمله اصلی ترین ارکان سینمای ملی رکن تهیه کنندگی است. اهمیت تهیه کننده در بستر سینمای ملی به عنوان مهمترین عنصر فرهنگی ـ مدیریتی تنظیم کننده منابع و مصارف فیلمسازی شناخته شده و می تواند به طور مستقیم بر ارتقا یا تنزل سینمای ملی از وجوه مختلف فرهنگی، اقتصادی، صنفی و ... تاثیر بگذارد.



از دیرباز تاکنون به ویژه در مقاطع سرنوشت ساز برای سینمای ملی اختلاف عقیده و سلیقه در نقش تهیه کنندگی در موارد و موضوعات صنفی آن انشقاق و انشعاباتی فراهم آورده که در نتیجه آسیب و ضایعاتی را برای مجموعه سینمایی کشور موجب شده است. متاسفانه چندی است این عارضه دوباره بروز یافته و می تواند آثار فرهنگی منفی بسیار در کل مناسبات سینمایی پدید آورد و در عمل شمولیت فراگیر و قدرتمند تهیه کنندگی را مخدوش سازد.



خانه سینما از منظر مسئولیت صنفی خویش و اداره ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عهده دار مسئولیت قانونی هنر ـ صنعت با تاکید بر نقش تهیه کننده در سرنوشت فرهنگی ـ اقتصادی سینمای ملی برای حل و فصل قطعی شرایط کنونی نظرات و تصمیمات مشترک زیر را اعلام می نمایند:



الف - دیدگاههای مشترک صنفی و ملی



1- سینمای ملی در بستر ارتقا و تکامل خود به تنوع مضامین و رنگارنگی سلایق نیاز دارد. تهیه کنندگی حرفه مستقلی است که با چتر صنف ـ حرفه ای خود را باید مراقبت و فعالیت لازم را در ایجاد تعادل فرهنگ و سرمایه در خدمت سینمای ملی بنماید.



2- اعتبار تهیه کننده منتج از ارزیابی کارنامه و میزان تاثیرگذاری فرهنگی محصولات اوست و تردیدی نیست در جذب مخاطب توأم با تلاش در جهت نیل به اهداف فرهنگی جامعه لازمه این اعتبار است.



3- تهیه کنندگی اعم از حقیقی و حقوقی به طور قطع حرفه مستقلی است که نمی تواند با سایر حرفه ها به صورت صنفی تجمع پیدا کند و این اصل مانع از آن نیست که اشخاص حقیقی سایر صنوف سینمایی بسته به استعداد حرفه خود به عنوان عضو وابسته در این صنف حضور یافته در این حوزه نیز فعالیت نمایند.



4- خانه سینما تلاش می نماید تا استقلال حرفه های مختلف سینمایی را حفظ کند و با توجه به ماهیت فعالیت هر صنف تشکل های صنفی را سازمان دهد.



5- خانه سینما و اداره ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای بر این اصل توافق دارند که مرکزیت صنوف نمایندگی همه سلایق جاری در آن صنف را داشته باشد تا حرکت مجموعه سینمای ملی برگرفته از همه دیدگاههای هنری و اقتصادی در این حوزه باشد و اجرای این اصل در صنف تهیه کنندگی سینمای ملی اثر فراگیرتری دارد.



6- خانه سینما و اداره ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای ضمن احترام به خواسته ها و دیدگاههای کلیه تهیه کنندگان سینمای ایران و در جهت شمولیت و فراگیری صنف واحد تهیه کنندگی، تصمیمات مشترک زیر را اتخاذ کرده و مراتب سپاس و تشکر خود را از همه دلسوزانی ابراز می دارد که در یک سال گذشته در فراگیری بیشتر این صنف با بردباری و همراهی و همفکری شایسته شان جایگاه جهانی تهیه کنندگی در سینمای ملی تلاش وافری نموده اند.



ب - تمهیدات مورد نظر



1- در جهت اجرایی کردن تعاریف، کمیته ای از تاریخ اعلام این توافق با ترکیب زیر آغاز به فعالیت می کند و حداکثر تا تاریخ 1/12/85 طرح اجرایی خود را ارایه خواهند نمود.



2- دستور کار کمیته مذکور اتخاذ راهکار و روش حرفه ای و قانونی مشخص و مشترکی است که مصالح سینمایی ملی را مد نظر قرار دهد و حرفه موثر تهیه کنندگی سینمای ملی در پوشش صنف فراگیر تهیه کننده با تعریف روشن حرفه ای و تخصصی و در برگرفتن کلیه گردش های فکری هنری مد نظر قرار دهد.



3- نظر به اهمیت و موضوعیت متفاوت توزیع با تهیه در سینمای کشور پس از نهایی شدن تصمیمات خانه سینما با همکاری اداره ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای بر اساس راهکارهای ارایه شده مقدمات تشکیل صنف توزیع فراهم خواهد گردید.



4- تاکید می شود تصمیمات این کمیته با نگاه بلندمدت و بر اساس طبیعت حرفه ای سینمای ملی اتخاذ شود.



5- بدیهی است طی انجام این ماموریت توسط کمیته کارشناسی، هیئت مدیره خانه سینما نماینده مستقل کلیه تهیه کنندگان سینمای ایران خواهد بود و با رایزنی با اصحاب و نمایندگان گرایش های مختلف این حرفه تا اخذ تصمیمات کمیته و اجرایی شدن آنها این وظیفه را عهده دار می گردد.



6- بر اساس اختیار تفویض شده و تاکید معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد، مصوبات کمیته با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خانه سینما و مدیر کل ارزشیابی و نظارت رسمیت دارد و مفاد آن توسط کلیه واحدهای ذیربط مجموعه سینمایی کشور لازم الاجرا است.



کمیته کارشناسی شامل احمدرضا درویش، ناصر شفق، مرتضی شایسته، منوچهر محمدی، محسن آقا علی اکبری، حبیب اله کاسه ساز، محمدمهدی دادگو، محمد بزرگ نیا و ابوالحسن داودی است.