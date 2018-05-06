به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، امروز (یکشنبه) در جمع مردم نیشابور اظهار داشت: ارادت من به مردم این دیار دیرینه است و امیدوارم بتوانیم خادم خوبی برای شما مردم عزیز باشیم و همه طرح هایی که در دولت یازدهم به مردم استان خراسان رضوی وعده دادیم عملیاتی کنیم.

وی افزود: خدا را شاکرم که در دولت یازدهم گازرسانی به ۱۵۱ روستا در شهرستان نیشابور انجام گرفت. همچنین مجتمع آب رسانی به ۱۲۰ روستا رسید و ۱۲۹ کیلومتر لوله کشی برای رساندن آب به مزارع انجام شد.

روحانی گفت: امیدواریم این برنامه ها در دولت دوازدهم برای مسائل بهداشتی و دانشگاهی و عمرانی ادامه پیدا کند.

رئیس جمهور گفت: هر کاری بخواهیم انجام دهیم، باید افکار عمومی مردم را قانع کنیم. اگر می خواهیم به مردم خدمت کنیم، باید راه را برای مردم تسهیل کنیم.



وی تصریح کرد: مردم از ما اجبار را نمی پذیرند. مردم عزیز ایران آگاه و دانا و انقلابی و هوشیار هستند که به آینده می نگرند. کاری نکنیم که در برابر نسل های آینده پاسخ قانع کننده نداشته باشیم.

تلاش می کنیم تا اینترنت پر سرعت را به تمام روستاها برسانیم

رییس جمهور گفت: اگر می خواهیم در اقتصاد پیشرفت کنیم باید همه با هم باشیم. دولت اگر می خواهد در اقتصاد موفق باشد باید راه را برای مردم باز کند. مردم اقتصاد را بهتر از دولتی ها اداره خواهند کرد. ما در ایران در بخش فولاد امروز یکی از صادرکننده های به نام در سطح جهان هستیم. ما امروز فولاد را به اروپا صادر می کنیم. اینجا سرزمین فولاد است. از سنگ آهنش گرفته تا نیشابور و سبزوار امروز شاهد افتتاح یک ظرفیت دو و نیم میلیونی گندله سازی هستیم.



وی تصریح کرد: ما ظرفیت کامل برای حرکت در صنعت کشاورزی، گردشگری و مسائل دانش بنیان داریم. هر جا با هم حرکت کنیم پیروز خواهیم شد. وعده ما به شما از روز اول ایجاد اشتغال برای مردم بوده است. وعده ما این بوده که جوانان صاحب کار و زندگی شوند.



روحانی ادامه داد: وعده من به شما اشتغال زنان و جوانان بوده است. شما در همه زمینه ها قدرت پیشرفت دارید. در دنیای امروز بدون فضای مجازی ما می توانیم برای جوانانمان اشتغال ایجاد کنیم؟



رییس جمهور گفت: یکی از حرکت های دولت یازدهم و دولت دوازدهم این بوده که راه ارتباطات مردم و راه کسب و کار از طریق فضای مجازی را باز کند. ما امروز تلاش می کنیم تا اینترنت پر سرعت را به تمام روستاها برسانیم.

تقویت پیام رسان های داخلی، حرف به حقی است

روحانی تصریح کرد: برخی از اینترنت پر سرعت چندان خوششان نمی آید. می گویند اینترنت باید بسیار کند باشد؛ به صورتی که اگر خواستید به سایتی دسترسی پیدا کنید، باید مدت زیادی وقتتان را تلف کنید تا بعد هم پشیمان شوید. دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است. اگر می خواهیم در ایران فساد از بین برود، راهش اطلاع مردم و جوانان است. بدون حضور جوانان و بدون شفافیت و بدون اطلاع مردم، امکان مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تقویت پیام رسان های داخلی، حرف به حقی است گفت: ما باید آنچه ایرانی است، حتی در فضای مجازی را تقویت کنیم اما آیا می توان به نام تقویت فضای ایرانی، مردم را از ارتباطات و از مشاغل محروم کرد؟ این کار امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: ما باید به سمت قدرت ایران حرکت کنیم. امروز قدرت ایران در سایه به دست آوردن فرصت هایی است که اگر امروز آن ها را به دست نیاوریم، فردا بسیار دیر شده است.

اگر ما سلاح هسته ای نمی سازیم به دلیل احکام دین مبین اسلام است

رئیس جمهور با بیان اینکه در دنیای رقابت با همسایگان و شرق و غرب دنیا هستیم، اظهار داشت: نیازمند به یک اقتصاد توانمند، قوی و دانش بنیان هستیم. در بسیاری از زمینه ها باید خودکفا و خوداتکا شویم. اما آیا می توانیم از ارتباط با دنیا خودمان را محروم کنیم؟ در دنیای امروز با انزوا و جدایی از جهان نمی توانیم به همه آرزوهای خود دست پیدا کنیم.

روحانی ادامه داد: حتی اگر می خواهیم فرهنگ اهل بیت و فرهنگ اسلامی را صادر کنیم باید با دیگران در ارتباط باشیم. ما تعامل سازنده با جهان را می خواهیم اما زیر بار حرف زور و غیر منطقی از طرف هر قدرتی که باشد، نخواهیم رفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه برجام بعنوان یک قرارداد بین المللی که مظهر قدرت دیپلماسی ملت بزرگ است قابل تغییر نخواهد بود، اظهار داشت: آنهایی که فکر می کنند با زور، تهدید و فشار می توانند ملت بزرگی مانند ملت ایران را تسلیم کنند، اشتباه می کنند. ما در مقاطع مختلف در برابر حرف زور دیگران ایستاده ایم و امروز هم خواهیم ایستاد.

وی افزود: به دنیا بارها گفته ایم به دلیل اخلاقمان، دینمان، فتوای رهبری مان ما دنبال سلاح هسته ای نیستیم. نگویید ما می خواهیم جلوی ایران را بگیریم؛ شما نمیتوانید جلوی ملت ایران بگیرید، آنچه جلوی ما را گرفته اخلاق، ایمان و اسلام ما است.

روحانی ادامه داد: اگر ما سلاح هسته ای نمی سازیم به دلیل احکام دین مبین اسلام و فتوای اندیشمندان و رهبر دینی مان است، نه اینکه چون شما فشار آوردید و یا میخواهید فشار وارد کنید.

تکنولوژی صلح آمیز هسته ای را نگه خواهیم داشت

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تکنولوژی صلح آمیز هسته ای را نگه خواهیم داشت، تصریح کرد: علوم هسته ای که در مسیر صلح آمیز است را برای صنعت برق، علوم پزشکی و کشاورزی استفاده خواهیم کرد. ما به دنبال تهدید جهان و منطقه نیستیم و شما هم بدانید که نمیتوانید ملت بزرگ ایران را تهدید کنید.

وی افزود: مردم ما در هشت سال دفاع مقدس ایستادند؛ مردم قهرمان نیشابور، شوشتری ها و سرداران بزرگ را در میدان جنگ و جهاد و ایستادگی در برابر دشمن داشته اند و دارند.

روحانی با بیان اینکه در مسیر منطق و استدلال هستیم، خاطرنشان کرد: اما اگر می خواهیم در سیاست، سیاست خارجی، اقتصاد و خودکفایی موفق شویم، امروز روز وحدت و همبستگی و برادری همه ما است.

رئیس جمهور ادامه داد: سلیقه ها و اعتقادات مختلف را می پذیریم. به اقوام، مذاهب و گویش مختلف ایرانی احترام میگذاریم. اما افتخار اصلی ما اسلام و ایران است. در مسیر ایستادگی، قدرت ملی و تحول و پیشرفت دست به دست هم ادامه خواهیم داد.

روحانی گفت: باید مردممان را صمیمانه و با منطق در یک مسئله ای که می خواهیم انجام دهیم، قانع کنیم چراکه لجبازی با مردم نهایتش به ضرر کشور خواهد بود.

دولت دوازدهم در برابر انواع فشارها ایستادگی خواهد کرد

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم در برابر انواع فشارها ایستادگی خواهد کرد، عنوان کرد: به عهدی که با مردم بسته ایم وفادار خواهیم بود. اگر گفته ایم مسیر پیشرفت برای کشور، این مسیر را ادامه خواهیم داد. منطق ما روشن است و می خواهیم مردممان در رنج نباشند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اسلام دین و انقلاب، سختی و رنج مردم را نمی خواهد. دین ما دین آسان و منطق است، دینی است که هم دنیا و هم آخرت دارد.

روحانی با اشاره به کمبود بارش ها و خشکسالی و لزوم مدیریت منابع آبی در تابستان سال جاری، تصریح کرد: باید مسیر کشاورزی را متحول کنیم. خوشحالم که در استان خراسان رضوی ۳۴۰ هکتار از اراضی با کشت گلخانه ای انجام می شود که ۲۰۰ هکتار آن مربوط به دولت یازدهم است و امروز برای سال های آینده ۵۰۰ هکتار را در این استان آماده کرده ایم.

وی افزود: باید آبیاری را متحول کنیم و شرایط را برای مشکلاتی که پیش رو است فراهم کنیم تا از آن عبور کنیم که در سایه وحدت، تلاش و کار و کوشش امکان پذیر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سال گذشته در خراسان رضوی ۱۲۴ هزار اشتغال جدید ایجاد شده، اظهار داشت: اگر می خواهیم مسیرمان پیشرفت کشور باشد پس گفتمانمان را اقتصادی کنیم. با شعار اقتصادی مسائل ما حل نخواهد شد اما با گفتمان اقتصادی می توانیم مسائل و مشکلات کشور را حل کنیم.

روحانی در پایان گفت: اگر گفتمان ما تحول صنعتی، تحول کشاورزی، تحول اقتصادی در این کشور باشد حتما می توانیم در این مسیر پیروز باشیم.