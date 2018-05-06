به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در چهارمین نشست هم اندیشی تهیه نقشه راه سند استراتژیک مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر ضرورت تدوین مسیر دستیابی به نظام BIM تاکید کرد و گفت: ما به دنبال کامل کردن پازل تهیه نقش راه (BIM) هستیم تا بدانیم در این مسیر چه کارهایی باید صورت گیرد. لذا برگزاری این جلسات به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این مورد کمک خواهد کرد. همه ما تلاش داریم تا نوری بر این مسیر بیفکنیم و قطعا از این قدم ها به عنوان قدم های تعیین کننده در تاریخ ساختمان ایران یاد خواهد شد.

وی به نبود متولی مشخص در حوزه BIM نیز اشاره کرد و افزود: باید مشخص شود که متولی BIM در این کشور کیست؟ تنها وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند متولی BIM باشد، چراکه این موضوع فرابخشی است.

وی با اشاره به این موضوع که کشور انگلستان توانسته با BIM، ۲۰ درصد زمان و ۳۰ درصد انرژی را در فرآیند ساخت کاهش دهد، گفت: اهمیت BIM هنوز برای سطوح عالی تصمیم گیری در کشور مشخص نشده است. باید بتوانیم مزایای BIM را تبلیغ و ترویج کنیم. دراین صورت خود ارگان ها و نهادها متقاضی متولی این حوزه خواهند شد.

مظاهریان همچنین به نحوه استقرار BIM در کشور پرداخت و گفت: با این دیدگاه که چون در این حوزه تازه وارد هستیم، باید از سطوح اولیه و ابتدایی شروع کنیم موافق نیستم. تجربیات توسعه در دنیا اینگونه نیست که حتما یک فرآیند خطی طی شود. این نظریات کلاسیک است. اکنون ثابت شده که می توان میان سطوح ابتدایی و پیشرفته پل زد و از ابتدا به سطوح عالی دست یافت.

وی ادامه داد: اگر سطوح بالا را هدف قرار ندهیم، انگیزه لازم برای حرکت فراهم نمی شود. البته نباید در این راه شتابزده عمل کرد.

ضرورت تشکیل کارگروه BIM

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در مطالعات انجام شده، چند نقطه عطف برای استقرار BIM در نظر گرفته شده است، گفت: اولین نقطه عطف انجام طرح‌ها و پروژه های پایلوت است. این طرح های میدانی می تواند به ما بگویند در روند کلی چه اتفاقی خواهد افتاد و مشکل از کجاست.

وی ادامه داد: نیاز به شروع طرح های پایلوتی زمان بر که دو یا سه سال طول بکشد نیست. خوشبختانه بسیاری از پروژه‌ها اکنون شروع شده و در حال انجام است. این پروژه ها می توانند به عنوان پایلوت در نظر گرفته شود و تنها کافی است این کارها مستندسازی شوند.

مظاهریان پیشنهاد داد از این پس گروهی از پروژه‌های دولتی با استفاده از نظام و کاربست BIM انجام شود و گفت: پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت تا نظام BIM در پروژه‌های دولتی مستقر شود. این کار هم بازار کار ایجاد می کند و هم پایلوت مورد نظر را برای ما فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره بر ضرورت مستندسازی پروژه‌های دولتی و انجام کار تحقیقاتی بر پایه آن‌ها افزود: سعی می کنیم تا یک ماه آینده تعدادی از پروژه های وزارت راه و شهرسازی به صورت پایلوت و در نظام BIM تعریف شود و وزیرمحترم راه و شهرسازی نیز به موضوع BIM ابراز علاقه کرده اند.

در ادامه معاون وزیر راه وشهرسازی بر لزوم ایجاد یک کارگروه مرتبط با BIM تاکید کرد و گفت: تمام ذی‌نفعان این حوزه باید کنار هم جمع شوند و به تصمیم‌سازی برای این کار بپردازند و لازم است تا نمایندگان رسمی همه ذی‌نفعان در این کارگروه حضور داشته باشند. حضور نهادهایی چون جامعه مشاوران، نظام مهندسی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان استاندارد و معاون علمی رئیس جمهور و وزارت آموزش علوم و نیز انجمن های علمی دانشگاهی و نهادهای صنفی و حرفه ای و... در این کارگروه ضروری است.

زیرساخت‌های حقوقی باید تقویت شوند

مظاهریان به نقش دولت اشاره کردو گفت: نقش دولت باید در این مورد رگولاتوری باشد و در واقع نقش دولت در اینکار اعظیم بوده و هر جا دولت مشکلات حقوقی و یا مشکلات دیگر را مشاهده کرد باید آن را رفع کند.

وی افزود: پژوهشکده‌های خوبی در دانشگاه ها وجود دارد. لازم است این مراکز تقویت شوند و ارتباط بین آن ها برقرار شود. در این صورت نیازی به ورود دولت وجود ندارد.

مظاهریان ادامه داد: ما به یک نهضت تولید مدارک پشتیبان نیاز داریم. تجربه های جهانی باید به وسیله هماهنگی در تولید محتوی و ترجمه در دسترس قرار بگیرند. مقالاتی که در جهان تولید می شوند، نمونه‌ها و دستور عمل‌ها باید به سرعت فهرست و ترجمه شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به مبحث کدهای ارتباطی پرداخت و گفت: در قضیه کدهای ارتباطی، نیاز به نقشه مدل داریم. لازم است بر مبنای مطالعات یک سیستم و استاندارد بین المللی را بپذیریم و کدها یکسان شود.

مظاهریان در نهایت ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در حوزه BIM را مطرح کرد و گفت: در بحث مالکیت فکری و معنوی، باید بتوانیم راهکاری برای حمایت از ایده ها پیدا کنیم. همچمین ما در امور قراردادها هم مشکل داریم. در قراردادها به حقوق طرفین توجه نمی شود که باید این مسئله برطرف شود در واقع با استقرار نظام BIM می توان یک بازنگری کلی در تمام مسائل مربوط به صنعت ساختمان انجام داد.