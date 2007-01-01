آغاز پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با انجام اولین پرواز در بامداد روز جمعه از فرودگاه جده به میهن اسلامی، پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام آغاز می شود.

در این مدت واحد اطلاع رسانی "هما" با شماره تلفن های 46625051 و 46625050 در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به سئوالات هموطنان در این زمینه می باشد.

همچنین هموطنان می توانند برای دریافت اطلاعات مربوط به شماره کاروان، زمان و ساعت پرواز حجاج بیت الله الحرام به پایگاه اینترنتی http: //haj.iranair.com مراجعه نمایند.