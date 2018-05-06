خرید کالای ایرانی موجب رفع مشکل قاچاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمود علوی ظهر یکشنبه در دیدار با مردم قوچان که در مسجد جامع این شهر برگزار شد اظهارکرد : امروز با امنیتی که در کشور حاکم است باید برای حل مشکلات اقتصادی بستری را فراهم کنیم تا سرمایه گذار بتواند با احساس امنیت سرمایه گذاری لازم را انجام دهد.

وی لازمه برون رفت از مشکلات را امنیت اقتصادی دانست و گفت : از گذشته تا کنون مشکلات زیادی بوده و مهم این است که دولت عزم جدی را جهت برطرف شدن مشکلات دارد و باید با هدایت رهبری و همدلی مسئولان بتوانیم موانع را برطرف کنیم.

علوی با یادآوری این مطلب که اقتصاد نیز می تواند به سبب وجود امنیت رشد کند گفت : جمهوری اسلامی ایران در دل نا امنی های اطراف امنیت لازم را دارد زیرا همه مجموعه ها مانند سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی کشور و شورای تامین در کنار یکدیگر بودند.

وزیر اطلاعات راه کارحل مشکل مبارزه با قاچاق را همکاری مردم دانست و افزود : زمانی که توسط خود مردم کالای ایرانی خریداری می شود دیگر قاچاقی اتفاق نمی افتد بنابراین افرادی که جنس قاچاق می آورند ناگزیر می شوند به سمت سرمایه گذاری حرکت کنند که این خود یک موفقیت است.

علوی به برطرف شدن مشکلات صد ها واحد تولیدی اشاره کرد وگفت : زمانی که مصرف کنندگان از کالای ایرانی حمایت کنند واحد هایی که کارشان متوقف مانده مشکلات شان برطرف می شود.

وی وحدت را لازمه حل مشکلات دانست و افزود : آبادانی، پیشرفت و موفقیت هر سرزمینی در گرو وحدت است که پیوند مردم با ولایت سبب برکت هایی شده است تا مشکلات برطرف شود.

علوی افزود : اگر مردم حق ولایت را به درستی ادا کنند حق و درستی در جامعه حکم فرما می شود و دشمن نیز دچار نا امیدی می شود.