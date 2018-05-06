کرامت فرهنگیان در فرآیند انتصابات حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کفراشی ظهر یکشنبه در حاشیه بزرگداشت مقام معلم، در جمع خبرنگاران در محل کانون سهروردی شهر زنجان، با تاکید بر اینکه در فضای آموزش و پرورش در فرآیند انتصابات باید کرامت فرهنگیان حفظ شود، افزود: تغییرات در همه جا اتفاق می‌افتد و افرادی می‌روند و افرادی جدید مسئولیت بر عهده می‌گیرند.

وی با یادآوری اینکه در انتصابات علاوه بر حفظ کرامت فرهنگیان، باید انتصاب‌ها بر اساس شایسته‌سالاری صورت گیرد، ادامه داد: فرهنگیان همان‌طور که با کرامت وارد عرصه آموزش و پرورش می‌شوند، باید با کرامت نیز بروند و حتی نباید شاهد حرمت‌شکنی یک خدمتگذار مدرسه نیز باشیم.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش یک سری شاخصه‌ها و معیارهایی برای انتصاب نیروهای خود داشته و معتقد است که انتصابات باید بر اساس شایسته‌سالاری و توانمندی افراد صورت گیرد، تصریح کرد: تغییرات در عرصه آموزش و پرورش باید بر اساس شاخص‌هایی صورت گیرد و این‌گونه نیست که به این تغییرات بر اساس فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود، تن داده شود.

کفراشی در ادامه با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم نیروهای آموزش و پرورش که گنجینه‌های نظام هستند، به تاراج بروند، اظهار کرد: باید جایگاه معلمان با توجه به سختی‌ها و مشقت‌های موجود جامعه روز به روز افزایش یابد، با این حال قرار نیست نیروها همیشه یک جا بمانند و این جابه‌جایی‌ها باید بر اساس معیارها صورت گیرد.