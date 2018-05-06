به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سفیر جمهوری آذربایجان با معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسائل فیمابین ازجمله راهکارهای تسریع، تقویت و فعالسازی کریدورهای حملونقلی و سایر موضوعات دوجانبه در زمینه حملونقل جادهای دیدار و گفتوگو کرد.
عبدالهاشم حسن نیا در این دیدار طی سخنانی به سوابق طولانی و همکاریهای متقابل دو کشور، بهویژه در بخش حملونقل جادهای اشاره کرد و با تقدیر از فعالیتهای مستمر و سازنده سفارت جمهوری آذربایجان در تهران از روند رو به رشد همکاریهای حملونقل جادهای بین دو کشور ابراز امیدواری کرد و تردد سالانه بیش از صد هزار کامیون از پایانههای مرزی بین دو کشور نشانگر این امر است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: ظرفیت دو کشور در بخش حملونقل جادهای بهمراتب بیش از وضعیت فعلی است، لذا باید دو طرف تلاش کنیم تا موانع و هزینههای غیرضروری حذف شود. همچنین همکاریها در چارچوب همکاریهای چندجانبه ازجمله کریدور شمال-جنوب، تراسیکا و غیره افزایش یابد.
بنیاد حسین اف سفیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از همکاریهای مناسب بین دو کشور اعلام کرد: پتانسیل و ظرفیتهای خوبی در زمینه توسعه روابط حملونقل جادهای و ترانزیتی میان دو کشور وجود دارد که امید است با همکاریهای بیشتر دو کشور، راهکارهای توسعه و بالقوه نمودن پتانسیلهای موجود، در جهت رفع مشکلات حملونقل جادهای و ارتقای حجم مبادلات تجاری جادهای گامهای اساسی برداشته شود.
در خاتمه مقرر شد هر دو طرف در جهت ارتقای حملونقل جادهای گزارشی از مشکلات موجود را قبل از برگزاری نشست آتی کمیته حملونقل جادهای دو کشور در سال ۲۰۱۸ بهطرف مقابل ارائه کنند.
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