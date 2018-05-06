نمایشگاه توانمندی های جمعیت هلال احمر گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه توانمندی های جمعیت هلال احمر گلستان عصر یکشنبه با حضور فرماندار گرگان و مدیرکل مدیریت بحران های استانداری گلستان در پارک شهر گرگان افتتاح شد.

سید عباس حسینی، فرماندار گرگان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: جمعیت هلال احمر مجموعه ای است که در اکثر بحران ها حضور فعال دارند و این نمایشگاه فرصتی است که علاوه بر معرفی توانمندی های مجموعه خود، می توانند در جذب نیروهای داوطلب هم حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی است که اطلاعات لازم در اختیار اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و دانش آموزان قرار داده شود تا این افراد بدانند در زمان های بحرانی چگونه رفتار کنند.

فرماندارگرگان در رابطه با عملکرد جمعیت هلال احمر در شهرستان گرگان اظهارکرد: ما در منطقه بحران خیزی زندگی می کنیم که در فصل پاییز نگران آتش سوزی در جنگل ها هستیم، در فصل تابستان دغدغه سیل را داریم و در فصل بهار دغدغه هجوم مسافران نوروزی را که جمعیت هلال احمر در تمام این زمینه ها عملکرد خوبی داشته است.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت هشت صبح الی هشت شب تا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برپا خواهد بود.