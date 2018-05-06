۱۲۵ برنامه ویژه هفته هلال احمر در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه توانمندی های جمعیت هلال احمر گلستان اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت هفته هلال احمر از امروز تا روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در پارک شهر گرگان دایر خواهد بود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری تمامی معاونت های جمعیت هلال احمرگلستان برپا شده است، افزود: ظرفیت ها و توانمندی های امداد و نجات در تمامی حوزه های هلال احمر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

هروی گفت: نیروهای جمعیت هلال احمر از ظرفیت های زیادی برخوردارند و ما تلاش می کنیم این ظرفیت ها را در مردم نهادینه کنیم و شعار هر خانواده یک امدادگر را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: در هفته هلال احمرامسال حدود ۱۲۵ برنامه در استان اجرا می شود که حدود ۶۰ درصد آن ها در شهرستان ها اجرایی می شود.

هروی اظهار کرد: روز پنجشنبه برای نمایش گوشه ای از توانمندی های جمعیت هلال احمر گلستان، عملیات صعود و فرود از ساختمان برج سرمایه گرگان به اجرا گذاشته می شود.

وی در پایان گفت: این نمایشگاه در ۱۰ غرفه افتتاح شده و همه روزه از ساعت هشت صبح لغایت هشت شب آماده بازدید شهروندان است.