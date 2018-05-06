به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با اعضای سازمان اقتصادی کوثر اظهار داشت: استان ایلام پتانسیل ها و مزیت های بسیاری برای توسعه دارد و ما در برنامه سفرهای شهرستانی که همراه با کار کارشناسی بود، تمام مسائل شهرستان ها را در معرض هم استانی ها قرار دادیم و با مدیریت اتاق شیشه ای و پخش مستقیم جلسات مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مردم را در جریان ریز و درشت کارها قرار دادیم.

وی تنها راه نجات و توسعه استان را جذب سرمایه گذاران فعال دانست و ادامه داد: باید زمینه ورود سرمایه به استان با فرهنگ سازی مناسب و رفع موانع حضور آنان مهیا نماییم.

سلیمانی دشتکی تکمیل زنجره تولید در زمینه سرمایه گذاری را بسیار ضروری دانست و خاطر نشان کرد: نیاز است در برنامه ریزی ها و در سرمایه گذاری به ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور توجه شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام گفت: مشکلات اجتماعی که بر سر راه سرمایه گذاری در استان دیده می شود گاها به دلیل ضعف در مدیریت است.

ایوب درویشی اظهار داشت: لازم است مسائل اجتماعی سرمایه گذاری به صورت دقیق و موشکافانه مورد بررسی و ریشه یابی قرار گیرد و برای هر کدام از مسائل راهکار مناسب اتخاذ گردد.

وی افزود: مدیریت ارشد استان مسائل اجتماعی سرمایه گذاری را رصد نموده و مورد پیگیری قرار می دهد و در جهت رفع آنها اقدام خواهد کرد .