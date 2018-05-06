به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قاسمی ظهر یکشنبه در ستاد بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه طرح بازآفرینی شهری در ۱۰ محله چهارمحال و بختیاری اجرا می شود، اظهار داشت: ۱۰ محله چهارمحال و بختیاری برای اجرای طرح بازآفرینی شهری انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: ۹۲ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طرح بازآفرینی شهری نقش مهمی در توسعه مناطق محروم شهرهای استان دارد.

وی بیان کرد: بهبود فضای سبز، افزایش توانمندی مردم، مقاوم سازی ساختمان های مسکونی و ... از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.