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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۱۶

مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

طرح بازآفرینی شهری در ۱۰ محله چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

طرح بازآفرینی شهری در ۱۰ محله چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

شهرکرد- مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح بازآفرینی شهری در ۱۰ محله شهری چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قاسمی ظهر یکشنبه در ستاد بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه طرح بازآفرینی شهری در ۱۰ محله چهارمحال و بختیاری اجرا می شود، اظهار داشت: ۱۰ محله چهارمحال و بختیاری برای اجرای طرح بازآفرینی شهری انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: ۹۲ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طرح بازآفرینی شهری نقش مهمی در توسعه مناطق محروم شهرهای استان دارد.

وی بیان کرد: بهبود فضای سبز، افزایش توانمندی مردم، مقاوم سازی ساختمان های مسکونی و ... از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

کد مطلب 4289379

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