جزئیات نحوه خرید حمایتی کتاب از ناشران خصوصی در نمایشگاه

به گزارش ستاد خبری و رسانهای سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، مجید سامی معاون کارگروه انتخاب و خرید کتاب سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: در این دوره نمایشگاه براساس اطلاعاتی که از موسسه نمایشگاههای فرهنگی در اختیار این کارگروه قرار گرفته از بیش از یک هزار و ۵۰۰ ناشر خصوصی خرید حمایتی کتاب صورت خواهد گرفت.
سامی اظهار کرد: سومین دورهای است که کار گروه انتخاب و خرید کتاب در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران حضور دارد و در این دوره هم براساس روال سال های گذشته از ناشران خصوصی حمایت به عمل آمده است.
وی ادامه داد: در این دوره نمایشگاه با استفاده از ده کارشناس کار خود را آغاز کردیم و با توجه به بضاعت محدود موجود در طول چهار روز برگزاری نمایشگاه، کارشناسان این کارگروه توانستند به ششصد غرفه از ناشران حاضر در نمایشگاه مراجعه و کار جمع آوری اطلاعات کتابهای موردنظر برای خریداری را انجام دهند.
سامی درباره روند کار خریداری کتاب از ناشران به وسیله این کار گروه توضیح داد: در ابتدا فایل اطلاعات ناشران از طریق موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در اختیار این کارگروه قرار گرفت و پس از پردازشهای موردنیاز درخصوص مبالغ پرداختی ناشران برای غرفهها و درصد بندی میزان خرید، ناشران براساس بخشهای مختلف عمومی، کودک و نوجوان و... دستهبندی شده و اطلاعات هر بخش بر اساس کاربرگهای تنظیم شده در اختیار هر کارشناس قرار گرفته است.
معاون کارگروه انتخاب و خرید کتاب افزود: هرکارشناس براساس مبلغ تعیین شده در کاربرگ به ناشران مراجعه و تا سقف مبلغ تعیین شده از عناوین کتابهای ناشر موردنظر را انتخاب میکند.
وی گفت: اطلاعات برای ثبت در نرم افزار هیات انتخاب و خرید کتاب جمعآوری میشود. پس از ثبت تعداد عناوین مشخص شده در نرم افزار نسبت به صدور حواله خرید برای ناشران اقدام خواهد شد.
معاون کارگروه انتخاب و خرید کتاب سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: این کارگروه تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا اطلاعات حواله خرید حداکثر تا ده روز پس از پایان نمایشگاه تارنمای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارگذاری شود.
سامی افزود: ناشران میتوانند ضمن مراجعه به این تارنما و ثبت شماره حواله اعلام شده نسبت به تحویل کتاب به انبار موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران اقدام کنند.
سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
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