درخواست راهکار عملیاتی برای ساماندهی نیروی انسانی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در شصتمین جلسه شورا پس از ارایه برنامه های حسینی مکارم نامزد شهرداری تهران گفت: ارزیابی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد موضوعاتی که شما گفتید کاملا مثبت است. شفاف سازی، کاهش بدهی ها و افزایش نسبت درامد های پایدار به ناپایدار همه مشهود است ولی در برخی موضوعات هنوز راه حلی اساسی ارائه نشده است.

وی ادامه داد: بنا بر اطلاعات معاونت منابع انسانی نیرونی انسانی شهرداری بیش از ۶۸ هزار نفر بوده که در سال جاری ۱۳۳۸ نفر کاهش پیدا کرده است که جهت گیری خوبی است اما به نظر می آید مشکل نیروی انسانی با این شیب حل نخواهد شد و ما مواجه هستیم با بدنه فربه ای در شهرداری که تامین حقوق و مزایای آن مشل است. البته نمی شود بانیروی انسانی هم چکشی برخورد کرد و لذا نیاز به راه حل های اساسی و نو آورانه است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: با توجه به بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی و ۳۵ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام به نظر می رسد نیاز به راه حل های جدید تر برای رفع مشکلات می باشد.

علی اعطا نیز پس از ارائه برنامه‌های سمیع الله حسینی مکارم نامزد تصدی مسئولیت شهرداری تهران اظهار داشت: انتطار داریم در این دوره فرآیند خلق ثروت از میراث فرهنگی و طبیعی را تداوم و توسعه دهیم. نگاه شما به این موضوع چگونه است و چگونه از میراث فرهنگی و طبیعی شهر، تولید ارزش و ثروت خواهید کرد؟

وی با بیان این که یکی از نقاط ضعف مشهود شهرداری در دوره اخیر ضعف سیستم ارتباطی شهرداری تهران با شهروندان، رسانه‌ها و افکار عمومی است گفت: سازمان شهرداری در گفتگو با مردم و افکار عمومی زبانش الکن بوده است و در واقع شهرداری تهران و مدیریت شهری جدید در وجه سلبی - به این معنا که چه چیزی نمی خواهیم و با چه مخالفیم - موفق بوده، اما در وجه ایجابی و تبیین نگاه جدید، رویکردها و سیاست‌های جدید که وجه تمایز این دوره با دوره‌های گذشته است، به دلیل ضعف در سیستم ارتباطی شهرداری، موفق عمل نکرده است. رویکرد شما در این حوزه در صورت شهردار شدن چه خواهد بود؟

سخنگوی شورا افزود: در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان از میراث فرهنگی و طبیعی شهرها، تولید ثروت می‌کنند. طبیعی است که ما هم انتظار داشته باشیم مدیریت شهری تهران در این دوره بتواند به این سمت جهت‌گیری کند.

علی اعطا با بیان اینکه شهردار اسبق تهران آقای قالیباف در دو سه سال آخر دوره تصدی خود به سمت حفاظت و تولید ارزش و ثروت از میراث فرهنگی حرکت کردند گفت: ما این اقدام را تائید و تحسین می‌کنیم. انتطار داریم در این دوره فرآیند خلق ثروت از میراث فرهنگی و طبیعی را تداوم و توسعه دهیم. نگاه شما به این موضوع چگونه است و چگونه از میراث فرهنگی و طبیعی شهر، تولید ارزش و ثروت خواهید کرد؟

زهرا صدر اعظم نوری هم پس از استماع برنامه های سمیع الله مکارم حسینی اظهار کرد: شعار ما در شورای پنجم، شهرداری شیشه‌ای است و ما باید با مردم صادقانه حرف بزنیم.

وی افزود: سوال من این است با وجود ٥٢ هزار میلیاردتومان بدهی، توقف فروش هولوگرام و تراکم، بودجه برای اجرای ۵۰۰ پروژه چگونه بودجه محقق می شود؟

ناهید خداکرمی در شصتمین جلسه شورا و پس از ارایه برنامه های سمیع الله حسینی مکارم گفت: در ابتدا شما در خصوص املاک نجومی شفاف سازی کنید چرا که ما با انتخاب شما به عنوان سرپرست واقعا ما زیر سوال رفتیم و هجمه سنگینی به سمت آمد.

وی ادامه داد :من اگر امشب به شما رای بدهم و چند رای هم برای شما جمع کنم ولی در عوض بگویم شما فلانی را در فلان پست بگذار چه جواب خواهید داد؟

محمد سالاری هم در جلسه بررسی کاندیداهای شهرداری تهران خطاب به حسینی مکارم گفت: باتوجه به اینکه شما مسئولیت معاونت مالی را در شهرداری داشتید و اکنون مهم ترین چالش تهران منابع مالی است برنامه مشخص شما برای ۳ سال آینده که مجموعه شورا و شهرداری بتوانند بخشی از ابر چالش های تهران را رفع کند چیست؟

وی ادامه داد: سوال دیگر این است چه برنامه ای بافت فرسوده دارید؟

این عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: به هر دلیلی اگر انتخاب نشدید بعدها با شهردار منتخب همکاری خواهید کرد؟

حسن رسولی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران هم در این جلسه خطاب به مکارم حسینی گفت: چگونه می خواهید سیر تبدیل یک معاون اقتصاد شهری موفق به یک سرپرست اداره کننده دوره گذار در شب عید را طی کنید و در راس هرم راهبردی سازمانی قرار گیربد که وظایف اصلی آن از جنس تخصص اصلی شما نیست؟ نگران هستم که این دستاوردها از دست برود.

او ادامه داد: از حسن وفاداری و رفتار اخلاقی مکارم حسینی نسبت به دکتر نجفی و پرهیز از رفتارهای دوگانه و چند نقشی سپاسگزارم، گمشده حال ایران رعایت رفتار اخلاق در مناسبات سیاسی و مدیریتی است.

رسولی با بیان اینکه مکارم حسینی کمک کرد تا مدیریت شهری در مرحله گذار در تله بحران مالی نیفتد و تصویر مناسبی از حوزه مالی شهرداری در سند تحویل و تحول به‌صورت صادقانه منعکس شود، اظهار کرد: حذف حلقه چهارم شرکت‌های کارگزاری فسادزا از روابط و مناسبات شهرداری با مؤدیان، ایجاد خزانه مشترک از دیگر اقداماتی بود که او در زمان معاونت انجام داد همچنین او در زمان سرپرستی شهرداری تلاش کرد تا بی حاشیه و خوب کار کند.

خزانه‌دار شورای شهر تهران خطاب به این کاندیدا گفت: شما در حوزه پشتیبانی معاونت اقتصادی و سرپرستی شهرداری خوب عمل کردید، سؤالم این است که چگونه می‌خواهید سیر تبدیل یک معاون اقتصاد شهری موفق به یک سرپرست اداره‌کننده دوره گذار در شب عید را طی کنید و در رأس هرم راهبردی سازمانی قرار گیرد که وظایف اصلی آن از جنس تخصص اصلی من و شما نیست؟ نگران هستم که این دستاوردها از دست برود.

وی گفت: نام شما را در لیست دریافت‌کننده املاک نجومی آوردند، بنا به سوابقی مسئولیت یافتم، در این پرونده ریز شوم، بر اساس بررسی‌ها اعلام می‌کنم، نه‌تنها شمارا رانت‌خوار ندیدم بلکه مظلوم و متضرر دیدم. از این فرصت برای تنویر افکار عمومی نسبت به این موضوع استفاده کنید.

الهام فخاری رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هم خطاب به مکارم گفت: با کلی گویی نمی توان اذعان به کاهش فساد کرد باید شاخص های استاندارد در این زمینه بیان شود.

وی ادامه داد: با احترام به نظر و عقیده شما در مورد کاهش فساد و فساد ستیزی سوال من این است که این امر بر اساس یک مدل ارزیابی بیان شود. با کلی گویی نمی توان گفت فساد کاهش یافته لذا برای این امر نیاز به شاخص های استاندارد است.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود : تاکید بر انسان محوری در برنامه های شما ضرورت بیشتری دارد.

فخاری افزود : نکته بعدی چگونگی تعامل است، تعامل با شهرستان های استان تهران و نیز تعارض حلقه های قدرت در این زمینه برنامه های شما چیست؟

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پایان گفت : شما تاکید کردید بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت شده لیست این پیمانکاران را در اختیار شورا قرار دهید.

احمد مسجدجامعی سخنان خود را در خصوص برنامه های این نامزد شهرداری با یک سئوال آغاز کرد و خطاب به وی گفت: «شما گفتید با دولت و مجلس و شورا تعامل خواهید داشت، برنامه شما برای دریافت مطالبات شهرداری ازدولت چیست؟» وی افزود شما بیشتر درآمدی صحبت کردید تا هرینه ای به علاوه مواردی را که انجام نخواهید داد برجسته کردید که هر دو خوب است

وی در ادامه، ضمن بیان گفته های مکارم حسینی مبنی بر این که شهرداری ضمن تعامل، جایگزین دستگاه های اجرایی نخواهد شد اظهار کرد: «مرز این تعامل و جایگزین نشدن کجاست؟ آیا مقدمات آن را لحاظ کرده اید؟ در برنامه پنجم و ششم، در مواردی میان شهرداری و دولت برنامه های مشترکی وجود دارد، بیش از بیست وظیفه در دولت اصلاحات قرار بوده به شهرداری ها واگذار شود، آن زمان نه شهرداری ها ظرفیت پذیرش آنها را داشتند و نه دستگاههای اجرایی آماده واگذاری بودند. این نیاز به مقدماتی داشت که در نظر گرفته نشده بود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: حتی اگر مصوبه ای که وزارت کشور درمورد لایحه مدیریت شهری در دست تهیه دارد، قانون شود، باز هم اتفاقی نمی افتد و نیاز به پیش زمینه دارد.

وی از گفته های خود نتیجه گرفت «به نظر می آید تعامل با دستگاه های اجرایی و جایگزین نشدن نیاز به مقدماتی دارد که برای آن هم باید فکر کرد.»

وی به موضوع تعامل اجتماعی که از سوی حسینی مکارم مطرح شد اشاره کرد و گفت: از تعامل اجتماعی گفتید که خیلی هم مهم است. در مورد مسائل اجتماعی مانند رفع تبعیض از شهر و شهروندان، توانمندسازی محرومان و فقرا و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی که جزو وظایف ماست باید به آن پرداخت باید پرسید چگونه می توان به حل معضلات اجتماعی کمک کرد و جایگزین دستگاه های اجرایی هم نشد؟

مسجدجامعی در ادامه به مدیریت بحران پرداخت و گفت: در دوره گذشته یکی از مشکلات مدیریت بحران بود. وقتی زلزله آمد، ما غافلگیر شدیم و زلزله ما را برد. یعنی منفعل عمل کردیم. شما چه برنامه ای برای مدیریت بحران در شهر تهران دارید؟

وی در ادامه به گردشگری و میراث که از سوی حسینی مکارم عنوان شده بود پرداخت و بیان کرد: شما به سهم گردشگری و میراث فرهنگی و طبیعی اشاره کردید که خوب هم هست و تهران هم به آن نیاز دارد. بحث اقتصاد خلاق در گردشگری هم که عنوان شد مهم است، اما سئوال این جاست که اگر قرار است گردشگری، میراث، طبیعی و فرهنگی تنوع را در چارچوب اقتصاد خلاق طرح کنیم، چه سهمی از درآمدهای پایدار شهرداری به آنها اختصاص می یابد.

مسجدجامعی ادامه داد: در دوره های قبل هزینه های زیادی برای این گونه فعالیت ها شد اما فقط هزینه شد. این هزینه ها بیشتر صرف کالبد شد و وجه نرم افزاری آن باقی ماند که بسیار اهمیت دارد و لازم است به آن پراخت.

‎سمیع الله حسینی مکارم نامزد پست شهرداری تهران که به عنوان کاندیدای شهرداری تهران در نوبت عصر شصتمین جلسه شورا برنامه هایش را ارائه داده بود در پاسخ به سوالات اعضا در خصوص شبهه در املاک نجومی گفت: در سال ۱۳۸۵ وارد شهرداری شده و به عنوان معاون سرمایه گذاری مشغول به کار شدم. گفتند کسانی که ۵سال در شهرداری کار می کنند، می توانند در تعاونی مسکن ثبت نام کنند و من هم با ۶۰۰ هزار تومان در تعاونی مسکن ثبت نام کردم.

وی افزود: بعد اعلام کردند که در تعاونی مسکن به شما سهم می دهند و گفتند ۷۴ مترمربع به شما تعلق می گیرد. ۲ واحد سازمانی به متراژ ۲۳۰ متر به ۳ نفر دادند و هزینه آن را نقد دریافت کردند اما داخل آن مدارک نوشته اند، تخفیف گرفته ام.

مکارم با بیان اینکه ۱۳ میلیارد ریال را ۱۳میلیارد تومان خواندند، تصریح کرد: به این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و موضوع به کارشناس دادگستری ارجاع شده است که برابر نظر هیئت کارشناسی مشخص شد، ملک براساس قیمت واقعی خریداری شده است. در این حکم آمده بود که اتهام تبانی نمی تواند منتسب به ایشان باشد.

وی در خصوص شفاف سازی مالی در شهرداری تهران گفت: در دوره قبل شهرداری مناطق بخشی از درآمد را به جای واریز به خزانه، تحت عنوان چک، دریافت می کردند و چک را در اختیار کارگزاران قرار می دادند. کارگزاران چک را در اختیار پیمانکار می گذاشتند در انتها ما نیز مبالغ را به خزانه واریز کردیم.

مکارم با تاکید بر اینکه درآمدها را در جاهای بی ربط هزینه نکردیم، گفت: تمام درآمدی که در دو ماه آخر سال کسب کردیم، از مناطق به خزانه آمد. ضمن آن که با تبلیغی که در آخر سال داشتیم ۴۰۰ میلیاردتومان درآمد کسب کردیم.

حسینی مکارم تاکید کرد: قطعا در مقابل رای شما، مدیرانم را با معرفی شما انتصاب نمی کنم اما اگر مدیری را به من معرفی کنند قطعا صلاحیت، تخصص و پاکدستی او را بررسی می کنم و اگر کارآیی داشت او را منتصب خواهم کرد.

وی در ادامه و در پاسخ به سوالات اعضا شورا گفت: لایحه ارزش افزوده باید به ۵۰درصد برسیم. از ظرفیت بخش خصوصی هم باید استفاده شود. عمده کار ما واسپاری و واگذاری تصدی گری هاست. بسیاری از فعالیت های ما باید واسپاری شود. بیش از ۳۰۰ سرای محله داریم. ما این همه نیروی انسانی داریم ساز و کاری فراهم کنیم بخشی از نیروهای انسانی را به آنجا بفرستیم. ما باید نیروی انسانی خود را ارزیابی کنیم اگر توانمندی انجام کار نداشتند می توانیم در مورد آنها تجدید نظر کنیم.

حسینی مکارم با تاکید بر اینکه عمده کار واگذاری تصدی گری ها است، گفت: بسیاری از فعالیت های ما باید واسپاری شود.

کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ سرای محله و تعداد کثیری نیروی انسانی داریم که باید ساز و کاری فراهم کنیم تا بخشی از نیروهای انسانی را به این فضاها بفرستیم، خاطرنشان کرد: باید نیروی انسانی خود را ارزیابی کنیم و اگر توانمندی انجام کار را نداشتند، می توانیم در مورد آنها تجدید نظر کنیم.