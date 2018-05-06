اردوغان: نظامیان ترکیه آماده مأموریتهای جدید در سوریه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز یکشنبه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی، در اظهاراتی اعلام کرد: نظامیان ترکیه آماده مأموریت های جدید در سوریه باشند.

رئیس جمهوری ترکیه درحالی که بیش از سه ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه می گذرد در این باره گفت: تنگ کردن حلقه محاصره تروریست ها را کنار نمی گذاریم. عملیات های جدیدی را به «سپر فرات» و «شاخه زیتون» خواهیم افزود؛ لذا نظامیان ما آماده مأموریت های جدید باشند.

رجب طیب اردوغان در جمع هواداران خود از حزب عدالت و توسعه ترکیه در استانبول ادامه داد: هرگز از فرایند عضویت در اتحادیه اروپا دست بر نداشته است؛ اگرچه اروپا درباره این فرایند، همانند ترکیه مایل و مصمم نیست.



وی در ادامه افزود: ترکیه در حال تبدیل شدن به قدرتی مهم در جهان است! هدف ما این است که سیستم‌ های دفاعی زمینی، هوائی و دریائی ترکیه ۱۰۰ درصد بومی شوند.