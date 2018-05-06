به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری بعد از ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز ماما در اردبیل افزود: علاوه بر این در چهار شهرستان اردبیل، مشگین شهر، خلخال و گرمی نیز بلوک های زایمانی در دو هزار و ۶۰۰ مترمربع و با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال ایجاد شده است.

وی این اقدامات را در استای کاهش سزارین و افزایش زایمان های طبیعی در استان برشمرد و برنامه های دانشگاه را در این زمینه تاثیرگذار و مثبت ارزیابی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در این راستا به ایجاد و تجهیز مرکز ناباروری در دانشگاه، راه اندازی ستاد مادران پرخطر، کاهش مرگ و میز نوزادان زیر یک سال و راه اندازی درمانگاه های تخصصی در این استان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در بیمارستان جدید شهرستان پارس آباد به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان نیز LDR۵ ایجاد خواهد شد، متذکر شد: در بیمارستان شهرستان نمین هم اتاق زایمان طبیعی بهسازی و راه اندازی شده است.

کاهش سزارین و افزایش زایمان‌های طبیعی در استان

اخوان اکبری تعداد دفاتر کار مامایی فعال در استان اردبیل را ۱۰۵ مورد برشمرد و یادآور شد: برای تامین کمبود نیروهای LDR و ترویج و توجه ویژه به زایمان طبیعی در استان به ۱۲۴ ماما نیاز داریم.

وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار ماماها در ارائه مشاوره و آموزش بهداشت خانواده و نیز جامعه تاکید کرد که وظیفه اصلی ماما آموزش دوران بارداری و آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف پدر و مادری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بیان داشت: البته این وظایف می تواند به مسئولیت های بیشتری نظیر تنظیم خانواده و مراقبت های کودک و در بعضی موارد به مشاوره در مورد بیماری های زنان نیز توسعه یابد.

ماما ضامن سلامت خانواده است

وی با بیان اینکه حضور و نقش ماما ارتباط تنگاتنگی با مادر و دوره بارداری مادر دارد، عنوان کرد: نامگذاری روزی به نام ماما تاکید بر نقش مهم مادری و امر ولادت نوزاد است که به کمک و یاری ماما انجام می شود، لذا تکریم و تقدیر از ماما به منزله تقدیر از مادران است.

اخوان اکبری با اشاره به نظر عمومی که ماما را مترادف با زایمان می دانند، افزود: حیطه خدمات ماما بسیار وسیع و از ابتدای تولد تا انتهای عمر است و ابعاد مختلف بهداشتی در زمینه بهداشت بارداری، مشا.ره، آموزش و آگاهی در دوران بلوغ، ازدواج، بارداری و یائسگی را شامل می شود.

وی این آموزش ها را ضامن سلامت خانواده دانست و یادآور شد: روز جهانی ماما با هدف بزرگداشت ماما و آگاهی دادن در خصوص اهمیت کار مامایی برگزار می شود.