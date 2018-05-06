گزینه کارگزاران سازندگی برای تصدی شهرداری تهران فردا تعیین می شود

علی جمالی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با کناره گیری «محمود حجتی» از نامزدی تصدی شهرداری تهران، حزب کارگزاران قصد دارد از کدام گزینه حمایت کند اظهار داشت: پیش از مطرح شدن ۷ نامزد نهایی برای تصدی شهرداری تهران، کمیته سیاسی حزب کارگزاران طی جلسه ای، حمایت خود از آقایان انصاری لاری، حجتی و حبیب‌الله بی‌طرف را اعلام کرد.

وی در همین باره افزود: با کناره‌گیری انصاری لاری و حجتی، حزب کارگزاران از میان ۵ گزینه باقی مانده، تقریبا هیچ گزینه مدنظری برای حمایت ندارد.

جمالی تاکید کرد: در جلسه فردای(دوشنبه) شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره حمایت از یکی از ۵ گزینه باقی مانده، تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: حزب کارگزاران یک اصل دارد و آن، تصمیم گیری بر اساس رای و نظر جبهه ای و اجماعی در درون جبهه اصلاحات است.

جمالی در همین باره اظهار داشت: بر همین اساس، گزینه ای که حزب کارگزاران سازندگی برای حمایت انتخاب می کند، حداکثر اشتراک را با بقیه احزاب اصلاح طلب خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه قدر احتمال دارد حزب کارگزاران در نهایت برای حمایت از یکی از ۵ گزینه باقی مانده شهرداری تهران، به جمع بندی نرسد گفت: احتمال این مساله بسیار کم است چون همیشه اساس کار ما در حزب کارگزاران، انتخاب کردن بوده است.

جمالی با بیان اینکه حزب کارگزاران اهل قهر و رهاکردن موضوعات نیست اظهار داشت: معتقدیم که شورای شهرِ اصلاح طلب، نقطه بسیار حساس و مهمی است و عملکرد آن در نهایت به پای همه اصلاح طلبان نوشته خواهد شد؛ بر همین اساس از میان گزینه های باقی مانده، گزینه بهتر را انتخاب و اعلام می کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، آیا برای نامزدی محسن هاشمی برای شهرداری تهران همچنان امید دارید گفت: احتمال این مساله، تقریبا ضعیف است. یکی از تصمیماتی که در حزب کارگزاران گرفته شد، این بود که چون در درون جبهه اصلاحات روی شهرداری آقای هاشمی، اجماع صورت نمی گیرد، ما(حزب کارگزاران) هم روی این مطلب اصرار نکنیم؛ مگر اینکه اعضای شورای شهر از تصمیم خود بازگردند و آقای محسن هاشمی را مجددا به عنوان گزینه شهرداری معرفی کنند.

گفتنی است؛ پس از انصراف انصاری لاری و محمود حجتی از نامزدی شهرداری تهران، ۵ گزینه به نام های سیدمحمدعلی افشانی، سیدمحمود حسینی، سمیع الله حسینی مکارم، پیروز حناچی و حجت الله میرزایی برای انتخاب از سوی شورای شهر تهران باقی مانده اند.