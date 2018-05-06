خانواده های شهیدان مرادی و امامی با رهبر انقلاب دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خانوادههای شهیدان رضا مرادی و رضا امامی، از شهدای ناجا در اغتشاشات بهمن سال گذشته در تهران، ظهر امروز (یکشنبه) با حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
در این دیدار که همراه با اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد این دو شهید عزیز، به هر یک از این خانوادهها یک جلد کلامالله مجید اهدا کردند.
سرباز وظیفه شهید رضا مرادی علمدار و گروهبان یکم شهید رضا امامی قانلو بلاغ، از مأموران نیروی انتظامی بودند که ۳۰ بهمنماه سال گذشته در شب شهادت حضرت فاطمهی زهرا (س) به دست اغتشاشگران در خیابان پاسداران تهران به شهادت رسیدند.
حضرت آیتالله خامنهای پیش از این در اسفندماه سال گذشته در منازل شهید محمدعلی بایرامی(از مأموران نیروی انتظامی) و بسیجی شهید محمدحسین حدادیان که در اغتشاشات خیابان پاسداران تهران به شهادت رسیدند، حضور یافته بودند.
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