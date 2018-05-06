خبرنگار خبرگزاری مهر در ایلام جوان برتر استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش از وحید حاجیان خبرنگار خبرگزاری مهر در مرکز استان ایلام به عنوان جوان برتر حوزه خبر و رسانه تجلیل شد.
بهروز حیدر زاده مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: بر اساس ۱۷ شاخص، تعداد ۲۰ نفر از جوانان برتر استان در حوزه های مختلف فرهنگی، خبر و رسانه، علمی، کشاورزی، ورزش و... انتخاب شدند.
محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با اشاره به نقش جوانان در توسعه کشور گفت: دوران جوانی بهترین دوره برای خودسازی است که در قرآن کریم و روایات اسلامی، آیات و روایات متعددی در خصوص جوانان وجود دارد.
وی افزود: جوان امروزی به همان شکلی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس حضور چشم گیری داشتند امروز نیز برای تلاش و توسعه منطقه تلاش می کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار در ادامه با اشاره به استفاده از ظرفیت نیروی جوان در دستگاه های اجرایی و مدیریت های مختلف، افزود: جوان ما باید واقعیت ها را بداند و درد جامعه را بشناسد و بر اساس تحلیل در مسایل سیاسی در حوزه های مختلف حضور داشته باشد چرا که استان ایلام در حوزه های مختلف در حال توسعه و پیشرفت آن رو به جلو است.
وی همچنین گفت: پیگیری های لازم انجام می دهیم تا کنسرت های هنرمندان مطرح کشوری در استان اجرا شود چرا که امروزه نیاز به نشاط جوانان بیشتر از پیش حس می شود.
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