ظریف: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجام به عمل آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم آنیکا سودر، قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد بعداز ظهر روز امروز با محمدجواد ظریف دیدار و در خصوص مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

در این دیدار برجام و تهدیدات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از آن، تحولات یمن و اوضاع جاری در سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

ظریف ضمن اشاره به مواضع و دیدگاههای کشورمان درخصوص مواضع رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی، تاکید کرد: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجام و انجام تعهدات آمریکا به عمل آورد.

قائم مقام وزیر خارجه سوئد نیز در این دیدار بر لزوم حفظ دستاوردهای برجام تاکید کرد.