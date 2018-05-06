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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۱۴

در دیدار قائم مقام وزارت خارجه سوئد؛

ظریف: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجام به عمل آورد

ظریف: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجام به عمل آورد

وزیر خارجه کشورمان گفت: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجام و انجام تعهدات آمریکا به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم آنیکا سودر، قائم مقام وزارت امور خارجه سوئد بعداز ظهر روز امروز با محمدجواد ظریف دیدار و در خصوص مهمترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

در این دیدار برجام و تهدیدات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از آن، تحولات یمن و اوضاع جاری در سوریه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

ظریف ضمن اشاره به مواضع و دیدگاههای کشورمان درخصوص مواضع رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام و همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی، تاکید کرد: اروپا باید تلاش بیشتری برای حفظ برجام و انجام تعهدات آمریکا به عمل آورد.

قائم مقام وزیر خارجه سوئد نیز در این دیدار بر لزوم حفظ دستاوردهای برجام تاکید کرد.

کد مطلب 4289450

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