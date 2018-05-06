به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حسین زاده امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و سه تن از معاونان مدیران کل در استانداری اردبیل بیان داشت: حوزه سرمایه گذاری شاه کلید توسعه و پیشرفت استان است.

وی با بیان اینکه با همکاری و برنامه ریزی همه جانبه امروزه شاهد افزایش شهرک های صنعتی هستیم، افزود: با ورود بخش خصوصی و راه اندازی پنجره واحد در استان شاهد تحول عظیمی خواهیم بود.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه در کنار سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت گردشگری نیز مهمترین ظرفیت برای استان است، تصریح کرد: با افزایش سرمایه گذاری زمینه اشتغال و تحول اقتصادی در استان فراهم می شود.

وی باراز امیدواری کرد با تلاش دستگاه های اجرایی و نیز مدیران جدید استانداری اشتغالزایی ۲۰ هزار نفری برنامه ریزی شده در استان طی سال جاری محقق شود.

گفتنی است امروز قادر تقی زاده به عنوان مدیرکل جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، معصومه موسوی به سمت معاون برنامه ریزی؛ نوسازی و تحول اداری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و میرمسعود لطفی زارنجی و تورج پیراهنی به ترتیب به عنوان معاونان اداری و مالی مدیرکل اداری و مالی استانداری منصوب شدند .