کشف ۵ دستگاه خودروی مسروقه در ملایر

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با مجرمان و سارقان خودرو و قطعات داخل آن، طی هماهنگی های لازم با مقام قضایی و اجرای ۴ مرحله طرح ضربتی، تعداد ۵ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در این طرح با انجام شگردهای خاص پلیسی و اقدامات اطلاعاتی، تعداد ۳ نفر سارق نیز با تلاش ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ پاسدار داود علی بخشی بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس ملایر گفت: در صورت تقویت سیستم های بازدارنده خودروها، سرقت خودرو و لوازم خودرو کاهش پیدا خواهد کرد.

