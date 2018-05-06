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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۱۲

فرمانده انتظامی ملایر عنوان کرد:

کشف ۵ دستگاه خودروی مسروقه در ملایر

کشف ۵ دستگاه خودروی مسروقه در ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف ۵ دستگاه خودروی مسروقه و دستگیری ۳ متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با مجرمان و سارقان خودرو و قطعات داخل آن، طی هماهنگی های لازم با مقام قضایی و اجرای ۴ مرحله طرح ضربتی، تعداد ۵ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در این طرح با انجام شگردهای خاص پلیسی و اقدامات اطلاعاتی، تعداد ۳ نفر سارق نیز با تلاش ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ پاسدار داود علی بخشی بیان کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس ملایر گفت: در صورت تقویت سیستم های بازدارنده خودروها، سرقت خودرو و لوازم خودرو کاهش پیدا خواهد کرد.
 

کد مطلب 4289457

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