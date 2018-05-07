دستگیری ۱۰ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نهاوند

سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پاکسازی نقاط آلوده توسط یگان های انتظامی شهرستان نهاوند اجرا شد.

وی افزود: ماموران انتظامی در این طرح، ۷ نفر را در خصوص مواد مخدر و ۳ نفر را به اتهام سرقت اماکن خصوصی و سیم برق دستگیر کردند.

سرهنگ ملکی بیان کرد: متهمان در بازجویی های فنی و تخصصی به جرم خود اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از شهروندان خواست با مراقبت از فرزندان خود، مهارت «نه گفتن» را در مقابل خواسته های نابجای افراد فرصت طلب به آنان بیاموزند.