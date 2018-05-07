  1. استانها
  2. همدان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۵۲

فرمانده انتظامی نهاوند عنوان کرد:

دستگیری ۱۰ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نهاوند

دستگیری ۱۰ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نهاوند

نهاوند - فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری ۱۰ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح پاکسازی نقاط آلوده توسط یگان های انتظامی شهرستان نهاوند اجرا شد.

وی افزود: ماموران انتظامی در این طرح، ۷ نفر را در خصوص مواد مخدر و ۳ نفر را به اتهام سرقت اماکن خصوصی و سیم برق دستگیر کردند.

سرهنگ ملکی بیان کرد: متهمان در بازجویی های فنی و تخصصی به جرم خود اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از شهروندان خواست با مراقبت از فرزندان خود، مهارت «نه گفتن» را در مقابل خواسته های نابجای افراد فرصت طلب به آنان بیاموزند.

کد مطلب 4289458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها