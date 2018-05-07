کشف ۲۷ هزار قلم کالای قاچاق در فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی شهرستان فامنین، حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک کامیون که از خرمشهر به سمت شمال غرب کشور در حال حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۲۷ هزار و ۳۷۰ قلم انواع کالای قاچاق شامل ۱۳ هزار و ۶۸۵ ثوب البسه، ۲ هزار و ۳۷۶ جعبه کادویی، یک هزار و ۵۸۴ عدد قاب عکس، ۹ هزار و ۵۴۰ عدد کیف پول و ۱۸۵ عدد دوش حمام کشف شد.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، ۶ میلیارد ریال برآورد شده بیان کرد: یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.