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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۷:۴۸

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف ۲۷ هزار قلم کالای قاچاق در فامنین

کشف ۲۷ هزار قلم کالای قاچاق در فامنین

فامنین - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۷ هزار و ۳۷۰ قلم انواع کالای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهرستان فامنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی شهرستان فامنین، حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک کامیون که از خرمشهر به سمت شمال غرب کشور در حال حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۲۷ هزار و ۳۷۰ قلم انواع کالای قاچاق شامل ۱۳ هزار و ۶۸۵ ثوب البسه، ۲ هزار و ۳۷۶ جعبه کادویی، یک هزار و ۵۸۴ عدد قاب عکس، ۹ هزار و ۵۴۰ عدد کیف پول و ۱۸۵ عدد دوش حمام کشف شد.

سردار کامرانی صالح با بیان اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، ۶ میلیارد ریال برآورد شده بیان کرد: یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4289459

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