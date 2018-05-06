بازداشت پدر کودک آزار کرجی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار تصاویر آزار دختربچه معلول کرجی توسط پدرش، رسیدگی به این پرونده در شعبه ۲۲ دادسرای جنایی کرج در دستور کار قرار گرفت.

حاجی رضا شاکرمی با اشاره به اختلاف پدر و مادر این کودک، به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه دامنه این اختلافات باعث شد که پدر با آسیب رساندن به این کودک معلول در پی بازگشت همسر خود به خانه باشد.

به گفته شاکرمی این کودک با قمه و طناب مورد آسیب جسمی قرارگرفته است که بلافاصله با هماهنگی‌های انجام‌شده با بهزیستی راهی بیمارستان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تأکید بر اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور بازداشت این شخص صادر شد، گفت: این شخص بازداشت‌شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضا در خصوص پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

شاکرمی همچنین ابراز تأسف کرد که این کودک به‌شدت مورد اذیت و آزار قرارگرفته است.

به گفته مسئولان بهزیستی استان البرز حال عمومی کودک خوب است و تیم مددکاری این مجموعه برای بهبودی حالش از هیچ تلاشی فروگذار نیست.