به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پُست، «آگونگ سامپورنو» (Agung Sampurno) سخنگوی اداره مهاجرت اندونزی امروز یکشنبه ادعای رسانه صهیونیستی هاآرتص درباره صدور روادید گردشگری برای شهرک نشینان را رد کرد وآن را یک «دروغ و فریب» خواند.

سخنگوی اداره مهاجرت اندونزی در مصاحبه با خبرنگاران در این باره گفت: اندونزی و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند و لذا نهادهای ما به اسرائیلی ها روادید گردشگری ارائه نمی کنند.

این در حالیست که رسانه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی دروغ مدعی شده بود که اندونزی به عنوان بزرگترین کشور مسلمان جهان برای اسرائیلی ها روادید گردشگری صادر می کند.