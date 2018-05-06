به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانه ای سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در بازدید خود از نمایشگاه کتاب تهران به غرفه مجمع جهانی بیداری اسلامی رفت و در جمع خبرنگاران درباره موضعگیری آمریکاییها برای خروج از برجام گفت: دست ایران برای هر نوع تصمیمی درباره مسائل هستهای، باز است. آمریکاییها اگر بخواهند که از برجام عقب بشینند و بازی سیاسی دیگری در بیاورند و ایران را از حقوق خود محروم کنند، حتما جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایطی که آمریکاییها بوجود میآورند، مقابله خواهد کرد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل همچنین درباره اشغال بیتالمقدس توسط رژیم صهیونیستی نیز گفت: امروز رژیم سعودی با آمریکا همکاری میکند برای کامل کردن اشغال قدس که مطلقا به جهان اسلام و مسلمین تعلق دارد. آنها باید بدانند که کارهای حاشیهای که در جهان اسلام و فلسطین انجام میدهند، فلسطینیها و مسلمانان را نمیترساند.
وی تصریح کرد: مطمئنا مسلمانان نمیگذارند که آب خوش از گلو اسرائیلیها پایین برود. اسرائیلیها فکر میکنند که با این کارها میتوانند که غصب بیتالمقدس قلبه دوم مسلمین را دردست بگیرند ولی با این کارهایی که اسرائیل انجام میدهد قطعا سقوطش را به تعویق نمیاندازد.
همچنین علی اکبر ولایتی در ادامه بازدید خود از نمایشگاه کتاب تهران در مراسم رونمایی جلد سوم کتاب دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران که امروز در غرفه نمایشگاهی انتشارات امیرکبیر برگزار شد، گفت:اولین بار است که کتاب در طب سنتی به صورت دایره المعارف نوشته میشود و کتاب دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران به پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی و کمیته طب اسلامی و سنتی گردآوری شده است
وی افزود: این کتاب طب ایرانی و اسلامی را به صورت مدون، مستند و مستدل به مخاطبانش ارایه کرده و انجام چنین کاری در تاریخ طب ایرانی و اسلامی سابقه ندارد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: با انتشار دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران چند هزار نکته در تعریف انواع بیماریها در طب سنتی مستندسازی شده است
سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
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