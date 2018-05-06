قهرمان قهرمانان مسابقات کشوری تیراندازی با کمان سنتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال فینالیست های رشته کمان سنتی با حضور ۱۶ ورزشکار برتر کشور در دو بخش مردان و زنان در اردبیل برگزار و به پایان رسید.

این رقابت ها پس از برگزاری چهار مرحله مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در رشته کمان سنتی با عنوان فینال فینالیست های این رشته برگزار می شد.

۱۶ کماندار مرد و زن منتخب از هشت استان در مسابقات قهرمان قهرمان های این رشته در اردبیل به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها و در بخش مردان محمود مولایی از آذربایجان شرقی عنوان قهرمان قهرمانان را کسب کرد.

محمد زنگانه از گلستان و محمدتقی حصاری از استان البرز به ترتیب رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش زنان فرحناز ابراهیمی از استان فارس به مقام قهرمان قهرمان این رشته دست یافت و شیلان تخت فیروزه از استان کردستان دوم شد و سید فاطمه موسوی از استان لرستان به مقام سوم رسید.

مسابقات تیراندازی با کمان سنتی همزمان با جشنواره کوچ عشایر در استان اردبیل آغاز شده بود.