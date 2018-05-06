آرژانتین برای دفاع از پزو، نرخ بهره خود را ۴۰ درصد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، بانک مرکزی آرژانتین، برای دفاع از پزوی در حال سقوط و محدود کردن تورم سنگین، نرخ بهره خود را به ۴۰ درصد افزایش داد. این سومین افزایش قابل جهشی در نرخ بهره در ۸ روز اخیر است.
روز پنجشنبه هم بانک مرکزی، نرخ وامگیری خود را از ۳۰.۲۵ درصد به ۳۳.۲۵ درصد افزایش داده بود. این در حالیست که نرخ بهره تا ۲۷ آوریل ۲۷.۲۵ درصد بود.
سرمایهگذاران خارجی پول خود را از ارزهای بازارهای درحال ظهور بیرون میکشند تا برای سود کردن از افزایش نرخ اخیر فدرالرزرو، دلار بخرند، و در این میان ارزش پزو، واحد پول آرژانتین، آسیب میبیند. هرچند در روزهای اخیر آرژانتینیهای مضطرب پزوهای خود را به دلار تبدیل میکنند.
آرژانتین به علت رشد اقتصادی کند خود در کنار یکی از بالاترین نرخهای تورم دنیا، که در حال حاضر سالانه ۲۵.۴ درصد است، تحت فشار قرار گرفته است.
این کشور در حال حاضر در اواسط اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی طرفدار بازار است که رهبری آن را رییسجمهور مائوریسیو ماکری به عهده دارد. بعد از آخرین افزایش نرخ بهره وزیر خزانهداری، نیکولاس دویون، از تصمیم دولت برای این که ظرف امسال، نرخ تورم را به ۱۵ درصد کاهش دهد، خبر داد.
افزایش نرخ روز پنجشنبه باعث شد که ارزش پزو تا حدی تقویت شود. پزو که تا روز پنجشنبه ۷.۸۳ درصد از ارزش خود را از دست داده بود، به نرخ ۲۳ پزو در برابر هر دلار رسید.
افزایش نرخ روز جمعه هم باعث شد پزو تا حدی اوضاع خود را بهتر کند و به نرخ ۲۱.۷ پزو در برابر یک دلار برسد.
با این حال پزو در بین ارزهای کشورهای با اقتصاد در حال ظهور، امسال بدترین عملکرد را داشته است و تا به اینجا ۱۹ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
همچنین آقای دویون روز جمعه گفت که دولت نرخ کسری هدف خود را از ۳.۲ درصد به ۲.۷ درصد تولید ناخالص ملی کاهش خواهد داد که این به معنای این است که دولت امسال ۳ میلیارد پوند کمتر وام میگیرد.
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