یزد استان سبز در زمینه گازرسانی در کشور معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مشایخی در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت گاز استان یزد با بیان اینکه استان یزد جزو استان های بالای ۹۰درصد بهره مندی در حوزه گازرسانی به شهرها و روستاهاست افزود: ارزیابی ها نشان می دهد که یزد در زمینه گازرسانی پیشرفت خوبی داشته و به زودی به جمع استانهای سبز کشور می پیوندد.

وی همچنین به پیشرفت خوب گازرسانی به واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و ادامه داد: در راستای کمک به بخش زیست محیطی، مابقی واحدهای صنعتی که در حال سوخت های مایع و میان تخریب هستند نیز باید به جمعیت بهره مند گاز بپیوندند.

معاون امور برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گازایران در ادامه به بهره مندی ۷۸درصدی روستاهای کشور از گاز اشاره کرد و گفت: در کشور از ۴۵ هزار روستای دارای قابلیت ۲۶هزار روستا از نعمت گاز بهره مند هستند.

مشایخی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به پنجهزار روستا نیز در حال اجراست و با روستاهایی که در سال جدید عملیاتشان اجرا می شود این رقم به ۸۶ درصد می رسد عنوان کرد: در حوزه گازرسانی شهری به ۹۶درصد رسیدیم و با شهرهایی که در دست اجرا داریم این آمار به ۹۷درصد می رسد.

معاون امور برنامه ریزی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گازایران به صادرات گاز به عراق و ترکیه اشاره کرد و صادرات گاز به عمان را در دستور کار دانست.

در این مراسم از زحمات منوچهر فلاح قدردانی و علی اکبر میدان شاهی بعنوان مدیر عامل جدید شرکت گاز استان یزد معرفی شد.