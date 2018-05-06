جزئیات جلسه کمیسیون اجتماعی در مورد حادثه هواپیمای تهران_یاسوج

بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون اجتماعی برای بررسی گزارش رئیس ستاد مدیریت بحران در مورد حادثه هواپیمای آسمان گفت: در جلسه کمیسیون رئیس ستاد مدیریت بحران، رئیس هواپیمایی آسمان، رئیس فرودگاه های کشور و تعدادی از اعضای خانواده های جانباختگان حادثه حضور یافتند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کلیات حادثه، علل بروز حادثه و مشکلاتی که در مسیر پیدا کردن اجساد مسافران وجود داشت محور اصلی گزارش آقای نجار بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مورد دلیل حادثه کماکان خلبان را مقصر حادثه می دانستند و معتقد بودند خلبان در آن شرایط آب و هوایی بین بازگشت به شیراز و ادامه مسیر مخیر بوده که ادامه مسیر را انتخاب کرده است.

بیگدلی ادامه داد: در مورد روند کمک رسانی مسائلی بیان شد و اعلام شد هنوز گروه های امدادی به دنبال اجساد مسافران هستند و به دلیل بدی اب و هوا این روند با کند ی رو به رو است و هنوز ۶ متر برف در محل حادثه وجود دارد.

