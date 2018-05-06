نابودی ۱۰۰ چاه تامین آب در روستاهای اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قرائتی عصر یک شنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان درباره مصرف بهینه و صرفه‌جویی آب اظهار داشت: این شرکت مسئولیت آبرسانی به یک هزار و ۳۳۹ روستا و بیش از ۵۸۰ هزار روستایی در استان اصفهان را برعهده دارد.

۸۵۰ منبع تامین آب در روستاها وجود دارد

وی با بیان اینکه منابع آبی به شکل پراکنده‌ای در این روستاها قرار دارد، افزود: ۸۵۰ منبع تامین آب در روستاها وجود دارد که ۵۲۰ مورد شامل چاه و مابقی به شکل چشمه و قنات است و بخشی از آب مورد نیاز این بخش نیز از اصفهان تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان با اشاره به کمبودهای منابع آبی روستاها در سال‌های گذشته گفت: سال گذشته بخش اعظمی از منابع آبی بالغ بر ۴۰۰ لیتر بر ثانیه و ۱۰۰ چاه تامین آب زیرزمینی را از دست دادیم.

وی با تاکید بر اینکه عبور شرایط به وجود آمده نیازمند اعتبارات خاص نیز هست، اضافه کرد: البته باید به این نکته اشاره کنم که روستائیان در این بخش با ما بسیار همراه بودند و مسئولان نیز در راستای بهبود شرایط تلاش می‌کنند که امیدواریم به نتیجه برسد.