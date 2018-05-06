  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۲۲

مدیرعامل آبفار استان اصفهان خبر داد:

نابودی ۱۰۰ چاه تامین آب در روستاهای اصفهان

نابودی ۱۰۰ چاه تامین آب در روستاهای اصفهان

اصفهان - مدیرعامل آبفار استان اصفهان گفت: سال گذشته بخش اعظمی از منابع آبی یعنی بالغ بر ۴۰۰ لیتر بر ثانیه و ۱۰۰ چاه تامین آب زیرزمینی را از دست دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قرائتی عصر یک شنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان درباره مصرف بهینه و صرفه‌جویی آب اظهار داشت: این شرکت مسئولیت آبرسانی به یک هزار و ۳۳۹ روستا و بیش از ۵۸۰ هزار روستایی در استان اصفهان را برعهده دارد.

۸۵۰ منبع تامین آب در روستاها وجود دارد 

وی با بیان اینکه منابع آبی به شکل پراکنده‌ای در این روستاها قرار دارد، افزود: ۸۵۰ منبع تامین آب در روستاها وجود دارد  که ۵۲۰ مورد شامل چاه و مابقی به شکل چشمه و قنات است و بخشی از آب مورد نیاز این بخش نیز از اصفهان تامین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان با اشاره به کمبودهای منابع آبی روستاها در سال‌های گذشته گفت: سال گذشته بخش اعظمی از منابع آبی بالغ بر ۴۰۰ لیتر بر ثانیه و ۱۰۰ چاه تامین آب زیرزمینی را از دست دادیم.

وی با تاکید بر اینکه عبور شرایط به وجود آمده نیازمند اعتبارات خاص نیز هست، اضافه کرد: البته باید به این نکته اشاره کنم که روستائیان در این بخش با ما بسیار همراه بودند و مسئولان نیز در راستای بهبود شرایط تلاش می‌کنند که امیدواریم به نتیجه برسد.

کد مطلب 4289534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها