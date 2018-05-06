به گزارش خبرنگار مهر، منصور گلناری عصر یک شنبه در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئولان درباره مصرف بهینه و صرفه‌جویی آب به عنوان یکی از نمایندگان جامعه خبری اظهار داشت: درست است که در شریط فعلی شناخت مقصر و مقصران مشکلات آبی اصفهان فایده‌ای ندارد اما برگزاری چنین جلسه‌ای نیز بسیار دیر انجام شده است.

وی تصریح کرد: ای کاش این جلسه ۱۰ سال پیش تشکیل می شد چراکه زمانی اطلاع رسانی رسانه‌ها درباره آب فایده‌ای برای جامعه داشت که ما تنها نگران خشکی یک ماهه زاینده رود یا تامین آب کشاورزان بودیم اما متاسفانه در همان زمان رسانه‌ها با وعده مسئولان شاخص استانی در زمینه رفع مشکلات آبی، امر به سکوت شدند.

مدیر سابق خانه مطبوعات استان اصفهان ادامه داد: اکنون که به مرحله بحرانی چالش آب شرب در استان رسیدیم برگزاری این جلسه هم اندیشی تنها منجر به صدور پیام صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود، پیامی که مردم به خوبی از آن اطلاع دارند و حتی آن را رعایت می‌کنند.

وی تاکید کرد: ای کاش آن زمان مدیریت کلان استان را به چنین جلساتی آورده و از آنها می‌پرسیدیم شما که برای استان‌های اطراف مصوبه آبی می گذرانید اما بدون راه اندازی تونل مصوب، امر انتقال آب را انجام می‌دهید آیا به فکر مشکلات آینده این اقدامات غیرقانونی هستید؟!.

وی اضافه کرد: در واقع زمانی این هم اندیشی مثمر ثمر بود که به جای تفکر جزیره‌ای و خوشحال کردن این استان و آن استان به دنبال تشکیل مدیریت واحد در سطح ملی بودیم.

مدیران استان به جای پاسخگویی به عملکرد خود، ناپدید می‌شوند!

گلناری با طرح این سوال از مسئولان حاضر در جلسه که آیا امروز به مفهوم آب مجازی و مصرف آب زیاد برای آبیاری چمن‌های سطح شهر پی برده ایم، به عملکرد استاندار قبلی اصفهان در زمینه آب انتقاد کرد و گفت: مشکل ما این است که مدیری که برکنار می شود به جای پاسخگویی به عملکرد گذشته خود در قبال استان یا کشور به طور کلی ناپدید می‌شود و یا به اصطلاح دنبال کار خود می‌رود.

وی اضافه کرد: زمان آن رسیده است که حداقل از هم اکنون این عملکرد نادرست خود در قبال مسئولان را تصحیح کنیم و هر مدیری پس از پایان کار خود پاسخگوی فعالیت‌های درست و نادرست در قبال مردم و کشور باشد.

انفعال مسئولان حاضر در جلسه در قبال انتقادات اصحاب رسانه

به گزارش مهر، در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه استان با مسئولان انتقادات زیادی از سوی اصحاب رسانه انجام شد که از جمله این موارد عدم ترویج اصلاح الگوی مصرف آب در میان خود مسئولان، نبود زیرساخت‌های درست ذخیره آب در زمان بارش‌های جوی، هدر رفت زیاد آب در بخش‌های مختلف استان و همچنین اسراف زیاد آب در بخش پارک‌ها و فضای سبز از جمله رها کردن آب در پای درختان بدون نظارت دقیق پارک بان و سنجش زمانی درست بود.

همچنین در این جلسه این سوال نیز بارها مطرح شد که شکی در اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب وجود ندارد اما چرا همواره در مصاحبه‌ها و یا گزارش‌های عملکرد بار صرفه‌جویی در مصرف آب تنها و تنها بر دوش مردم نهاده می‌شود.

گزارش عملکرد و بیان آمار در جلسه هم‌اندیشی!

نکته جالب اینکه برخی مسئولان حاضر در این نشست در پاسخ به انتقادها به بیان این مطلب که «مسئولان اصفهان کارهای خوبی در ارتباط با مشکلات اصفهان انجام دادند و می‌دهند» و یا «زمان طرح این مطالب گذشته است» بسنده کردند و برخی نیز گویی که هیچ انتقاد و یا سوالی مطرح نشده است به گزارش عملکرد نهاد خود در سال گذشته و یا بیان آمار و ارقام آبی پرداختند که پیش از این بارها مطرح شده و به واقع جایی در این جلسه هم اندیشی نداشت!