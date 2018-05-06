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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۲:۴۳

رئیس دفتر رئیس جمهور خبر داد

احتمال ادامه برجام با چین و اروپا در صورت تامین منافع ایران

احتمال ادامه برجام با چین و اروپا در صورت تامین منافع ایران

مشهد-رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: یکی از گزینه های پیش روی ما در صورت خروج آمریکا و در صورت تامین منافع ایران ادامه برجام با چین و اتحادیه اروپا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی یکشنبه شب در برنامه تلوزیونی اشاره که از سیمای خراسان رضوی پخش شد اظهار کرد: هدف سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی برقراری ارتباط بین مسئولان و وزرا با مردم و شناسایی مشکلات و رفع آنهاست. 

وی افزود: از دو ماه قبل برنامه ریزی مقدمات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی آغاز شد و در جلسه ای که ۸۰ نفر از فعالان اقتصادی و مسئولان حضور داشتند جمع بندی لازم برای توسعه این استان انجام شد. 

رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: خراسان رضوی برای ما استان مهمی است و کارهای خوبی در این استان انجام شده و پروژه های دور قبل سفر رئیس جمهور تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. 

واعظی بیان کرد: از مردم سبزوار و نیشابور برای میهمان نوازی از رئیس جمهور و وزرا تشکر می کنیم. این استقبال مسئولیت ما را در خدمت گذاری مضاعف می کند و دشمنان وقتی حمایت مردم را از نظام می بینند از عملی شدن نقشه های شوم خود ناامید می شوند. 

وی اظهارکرد: زنجیره تولید فولاد از ابتدا تا انتها در خراسان رضوی تکمیل شده و دولت به بخش معدن توجه ویژه دارد. بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در این استان در نظر گرفته شده است. 

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: سرمایه گذاری در مشهد به نفع همه مردم است و در این راستا اقدامات لازم انجام می‌شود. 

واعظی گفت: رئیس جمهور روز دوشنبه چند افتتاح در مشهد خواهد داشت و وزرا نیز به شهرستان ها می روند.  همچنین جلسه ای با نخبگان خراسان رضوی نیز برگزار می‌شود.

وی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور گفت: حدود دو هفته پیش تصمیمی برای ساماندهی بازار ارز گرفته شد و مشکلی برای تامین ارز لازم نداریم. کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا نیازهای مردم به ارز خارجی تامین شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: از نظر ما قیمت ارز غیر رسمی قابل قبول نیست و اگر این وضعیت ادامه یابد تعزیرات حکومتی ورود خواهد یافت و برخورد قانونی انجام می‌شود.

واعظی در ادامه گفت: یکی از گزینه های پیش روی ما در صورت خروج آمریکا از برجام و در صورت تامین منافع ایران ادامه این پیمان با چین و اتحادیه اروپا خواهد بود.

کد مطلب 4289551

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
      0 0
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      اگر آمریکا نباشد به هیچ وجه منافع ایران تامین نمیشود! مطمئن باشید!
    • ايران IR ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
      0 0
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      سلام اي كاش ميشد كه تا 1400 دقيقه ديگه با دولت باشيم نه تا سال 1400
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
      0 0
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      عجب پر رو هستین شما!!! بابا! یک کلام بگین اشتباه کردیم به آمریکا اعتماد کردیم، مردم از شما عذرخواهی میکنیم که چهار پنج سال شما را سرکار گذاشتیم !

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