خبرگزاری مهر- گروه استان ها: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با توجه به پایه گذاری حکومت دینی، ضرورت ایجاد نهادها و ارگان هایی که مروج آرمان های فرهنگی و دینی و باورهای فکری باشند احساس شد و در این راستا با فرمان امام راحل، نهادهای انقلابی شکل گرفتند که سازمان تبلیغات اسلامی از جمله آنها است.

در پی تحولاتی که لازمه فعالیت یک نهاد پویا است و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، از سال ۱۳۸۰ محورهای آموزش، تحقیق و پژوهش، نشر و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی و انس با قرآن با بهره‌گیری از ابزارهای جدید و فناوری روز در سرلوحه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت.

سازمان تبلیغات اسلامی کشور به عنوان نهاد فرهنگی دینی، وظایف متعددی را در بخش های مختلف برعهده دارد که بخشی از آن فعالیت در حوزه اجتماعی است. در این رابطه هم اکنون این سازمان برنامه هایی از جمله ترویج و اشاعه معارف و فرهنگ دینی در جامعه، مقابله با تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمن، انجام مطالعات راهبردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای فعال شدن افراد تاثیرگذار اجتماعی همچون روحانیون، دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان، تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به منظور پیگیری برنامه ریزی های حوزه فرهنگی و اجتماعی این سازمان و... را دنبال می کند. به منظور تبیین برنامه های اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی با حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور که طی سفری یک روزه در استان مرکزی حضور یافته بود، به گفت و گو نشسته ایم.



سازمان تبلیغات اسلامی اخیرا فعالیت فرهنگی و اجتماعی برای کاهش آسیب های اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. در این رابطه چه رویکردها و برنامه هایی دنبال می شود؟

سازمان تبلیغات اسلامی عضو شورای اجتماعی کشور است و در استان ها نیز به طور طبیعی در تقسیم کار ملی به منظور مقابله با آسیب های اجتماعی ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی را برعهده دارد.

در این رابطه بر چند حوزه تاکید داریم از جمله اینکه توجه شبکه تبلیغ را به پنج آسیب مورد تاکید رهبر معظم انقلاب(طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی، بی بند وباری) معطوف کرده و خلأ نیروی انسانی تبلیغی را در مناطق دچار آسیب همچون سکونت گاه های غیررسمی، حاشیه نشین ها و... برطرف کنیم.

از طرف دیگر تلاش داریم بر قوت تبلیغی روحانیون مستقر در روستاها بیافزاییم تا با کار فرهنگی، شاهد کاهش مهاجرت روستاییان به شهر و حتی مهاجرت معکوس باشیم.

چنانچه روحانیون مستقر در روستاها، محوریت کار فرهنگی و اجتماعی را مورد توجه قرار دهند، توانمندی ویژه ای خواهند داشت برای اینکه مسائل و معضلات فرهنگی و اجتماعی روستا را با همکاری و تعامل دهیاران، شورای روستا، بسیج و معلمان روستا برطرف کنند.

در سفرهایی که در استان های مختلف کشور دارم محور سفرها را کار مقابله با آسیب های اجتماعی قرار داده ام که طی آن راهکارهای اثرگذار و مفید در این راستا به هم اندیشی گذاشته می شود و مسئولان استانی تبلیغات اسلامی در این زمینه توجیه شده اند.

با توجه به مطالب اشاره شده، ادارات استانی تبلیغات اسلامی در سال جاری چه برنامه هایی را دنبال خواهند کرد؟

سازمان تبلیغات اسلامی هر ساله برنامه ها را از استان ها دریافت می کند و پس از تحلیل و بررسی برنامه ها و شرایط موجود در مرکز، جلسه دیگری برای نهایی کردن برنامه سال برگزار می شود.

تحقق شعار سال یکی از محوری ترین برنامه هایی است که هر ساله مورد توجه سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه های آن قرار می گیرد و امسال نیز موضوع فرهنگ سازی برای تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی در راستای شعار سال مورد توجه قرار دارد. این مهم بخشی از تکلیف اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی است چراکه حمایت از کالای داخلی موجب رونق تولید و اشتغال خواهد شد و از نظر فرهنگی کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد.

تقویت شبکه تبلیغ دینی و روحانیون مستقر، تعامل بیشتر با حوزه علمیه، گسترش برنامه های قرآنی، افزایش کمی و کیفی فعالیت های تبلیغی در زمان های مورد نظر از جمله ماه مبارک رمضان و ماه های محرم و صفر از دیگر مباحث در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی است.

سازمان تبلیغات اسلامی کشور در راستای ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی چه برنامه ها و اقداماتی را مدنظر دارد؟

در رابطه با ترویج سبک زندگی اسلامی، سابقه این بحث در سازمان تبلیغات، به بیش از یک دهه قبل باز می گردد و از همان زمان این مهم را در دستور کار قرار داده ایم. رهبر معظم انقلاب نیز از همان زمان بر این نکته در فرمایشات خود اشاره کردند و در سخنرانی هایشان به طور مفصل به آن پرداخته اند.

در زمان کنونی با توجه به تحولاتی که هر روزه در حوزه فناوری به وقوع می پیوندد، باید سبک زندگی اسلامی ایرانی را در هر دو فضای مجازی و واقعی مطرح و تعریف کنیم. هم اکنون فعالیت های مجازی سازمان تبلیغات اسلامی با تعریف خاص این فضا به طور موثر در جریان است. در این راستا بسته های تولیدی متعدد و متنوعی را در طول زمان تدوین و پیاده سازی کرده ایم که به نظر می رسد این بسته ها باید به طور مداوم بازتعریف و بازنگری شوند.

در حقیقت سرعت تحولات به ما این مساله را دیکته می کند که برای تحول در نگاه و ریشه یابی کنش های اجتماعی بایستی رویکرد و دید وسیع تری را به کار بگیریم و از طرف دیگر در تمامی عرصه ها مولفه های سبک زندگی ایرانی اسلامی را ترویج و تبیین نماییم و هیچ زمینه ای را مغفول نگذاریم.

با توجه به انجام برنامه ریزی های عملیاتی برای فعالیت ادارات تبلیغات اسلامی استان ها، استان مرکزی امسال چه برنامه ها و رویکردهایی را بایستی مدنظر قرار دهد؟

به نظر می رسد اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و کارکرد سازمان در این استان و تاریخچه فعالیت این اداره کل از موقعیت خوبی برخوردار است و باید برای ارتقای این وضعیت تلاش و کار کارشناسی انجام دهیم و استان نیز در زمینه تولید اطلاعات مورد نظر و مربوطه بایستی فعالیت و تلاش بیشتری انجام دهد.

در این راستا جلسه هم اندیشی با مدیران تبلیغات اسلامی استان مرکزی برگزار و با توجه به استماع نظرات مدیران تبلیغات در این استان، برای حل مشکلات همفکری شده و در تلاش هستیم که در سال جاری تبلیغات اسلامی مرکزی فعالیت مطلوبی را به منظور افزایش پایگاه های اجتماعی فرهنگی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی انجام دهد و در این مسیر از حمایت وزارت کشور نیز برخوردار شود.

سازمان تبلیغات اسلامی هر سال نسبت به ارتقای اعتبارات استان ها به صورت نظام مند تلاش می کند و معتقدیم که باید دولت در این زمینه مساعدت لازم را به استان ها داشته باشد و مبنای بودجه را در فصل پنج تقویت کند، ما نیز حمایت لازم را در این حوزه انجام می دهیم.