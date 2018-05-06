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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۰۰

کارون خرمشهر به لیگ دسته اول فوتبال صعود کرد

کارون خرمشهر به لیگ دسته اول فوتبال صعود کرد

خرمشهر - تیم فوتبال کارون خرمشهر در آخرین روز بازی‌های لیگ دسته اول موفق شد جواز حضور در رقابت‌های لیگ دسته اول فصل آینده را به دست بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته دوم، عصر امروز تیم‌های شهرداری فومن و کارون خرمشهر در استادیوم آزادی فومن به دیدار هم رفتند که این مسابقه با برتری دو بر صفر کارون به پایان رسید.

محمد لامی‌نژاد و پژمان مالکی گل‌های تیم کارون خرمشهر را در این بازی وارد دروازه شهرداری فومن کردند.

شاگردان محمد علوی با این پیروزی ۱۷ امتیازی شدند و از گروه الف مرحله نهایی لیگ ۲ به رقابت‌های فصل آینده لیگ دسته اول صعود کردند.

کارون خرمشهر جانشین نفت مسجدسلیمان دیگر نماینده خوزستان می‌شود که به لیگ برتر صعود کرد تا بدین ترتیب استان خوزستان در فصل ۹۷-۹۸ رقابت‌های لیگ یک نیز دو نماینده داشته باشد.

کد مطلب 4289562

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