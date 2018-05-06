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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۲۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جمع آوری پوشاک با آرم و علائم فرقه های منحرف در ورامین

جمع آوری پوشاک با آرم و علائم فرقه های منحرف در ورامین

ورامین- رئیس اتاق اصناف ورامین از جمع آوری پوشاک با آرم و علائم فرقه های منحرف و شیطان پرستی در این شهرستان خبر داد.

سید عباس میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بازرسی های مدون و در آستانه فصل گرما و لزوم نظارت بر واحدهای پوشاک با تعدادی از واحدهای عرضه کننده پوشاک در شهرستان ورامین که تخلفات صنفی داشتند، برخورد شد.

وی افزود: گرانفروشی، عدم درج قیمت و ارائه اجناس قاچاق در برخی از واحدهای صنفی که مورد بازرسی قرار گرفتند، مشاهده و تذکر شفاهی و کتبی از سوی بازرسان اتاق اصناف به واحدهای صنفی مذکور داده شد.

میری اضافه کرد: متاسفانه در  چند فروشگاه تعداد کمی لباس با آرم و علائم شیطان پرستی و فرقه های منحرف وجود داشت، که کلیه آن ها جمع آوری و اخطار لازم به مسئول فروشگاه داده شد.

رئیس اتاق اصناف ورامین گفت: متاسفانه برخی از فروشندگان از اهداف انتشار چنین تصاویری روی البسه اطلاع ندارند و ناخواسته در حال تبلیغ این علائم هستند و برخی جوانان نیز بدون آگاهی این پوشاک را خریداری کرده و مورد استفاده قرار می دهند و به صورت غیر عمدی مروج تبلیغات دشمنان می شوند.

میری گفت: فروش هرگونه  پوشاک با علائم فرقه های منحرف، شیطان پرستی، خوانندگان غربی و تصاویر مستهجن در واحدهای صنفی پوشاک ممنوع است و با توجه به اطلاع رسانی و هشدارهای قبلی قطعا هیچ عذری برای فروش این کالاها پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 4289569

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