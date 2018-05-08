همسر سرمربی آقایان گزینه مربیگری تیم هندبال بانوان ایران است

اکبر ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون انتخاب «زوران استراتوویچ» گفت: ما بیش از ۲۰ رزومه از مربیان مختلف را بررسی کردیم. برخی از این مربیان مشغول به کار بودند. متاسفانه در زمان بدی قرار داشتیم چرا که درست در فصل کاری مربیان مطرح هندبال قرار داریم و آنها نمی توانستند در این مدت از تیم هایشان جدا شوند از آن سو ما نیز فرصت نداشتیم. بسیاری از مربیان برای شروع نیازمند ۶ ماه فعالیت در تیم بودند و هدایت تیم در این زمان کم را هر مربی ای نمی پذیرفت.

وی افزود: استخدام مربی شاخص هم هزینه بالایی داشت باید به جیبمان نگاه می کردیم و از آن سو بهترین مربی را که رزومه خوبی داشت انتخاب می کردیم که هم رقبا را بشناسد و هم بتواند هر چه سریعتر به تیم بپیوندد.

رئیس کمیته مربیان فدراسیون هندبال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در رزومه کاری این مربی آمده که دوبار با نظر باشگاه و مسئولین تیم به دلیل مشکل ارتباطات با بازیکنان همکاری اش با تیم قطع شده است آیا شما نیز مسئله ای در این خصوص شنیده اید؟ ، خاطرنشان کرد: ما از برخورد وی با بازیکنان تیم های قبلی چیزی نشنیده ایم و در این مدت که برای همکاری با وی در تماس بودیم برخورد اخلاقی نداشتیم. البته این را بگویم که برای انتخاب نهایی این مربی از برخی از لژیونرهای شاغل در اروپا نیز مشورت گرفتیم و همه آنها این مربی را می شناختند و تائید کردند.

« دستمزد این مربی اروپایی به چه میزان است ؟ »، وی در پاسخ به این سوال گفت: در بحث دستمزد بهتر است از رئیس فدراسیون بپرسید. به هر حال دستمزد این مربی مطابق با اعتبارات فدراسیون است و در حدی است که بتواند پاسخگوی پرداخت آن باشد. با این حال باید بگویم با این دستمزد پیشنهادی کمتر مربی مطرحی به ایران می آید آن هم فردی که بتواند در زمان کم نتیجه خوبی بگیرد.

ریاحی در مورد اینکه آیا این مربی از شرایط تیم ایران و بازیکنان کشورمان اطلاعات کافی دارد نیز تصریح کرد: این مربی بعد از پیشنهاد اولیه ما در مورد تیم ایران اطلاعات کافی دریافت کرده و تحقیق کرده بود. جتی با مریوان مربی خارجی دروازه بان ها در زمان اسماعیلاوویچ نیز ارتباط گرفته و از شرایط تیم ایران و بازیکنان و وضعیت هندبال ایران مطلع شده بود.

وی ادامه داد: در کنار این مسئله همسر این مربی مونته نگرویی خود نیز هندبالیست است. آنچه مطلع شده ایم همسر وی یکی از تاپ ترین مربیان هندبال زن اروپاست اما هم اکنون همراه دخترش به دلیل تحصیل در مقطع دکتری در آمریکا به سر می برد. ما امیدواریم بعد از آمدن این مربی چنانچه شرایط خوب باشد از همسر وی برای تیم بانوان هم استفاده کنیم البته این مسئله منوط به شرایط تحصیل وی و دخترش است اما امیدوارم بعد از آمدن این مربی این مسئله نیز محقق شود.

« رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در گفتگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد که انتخاب این مربی توسط کمیته مربیان صورت گرفته و از آن سو تمامی تصمیمات گرفته شده توسط کمیته ها مربوط به خودشان است و باید خودشان پاسخگو باشند، آیا واقعا انتخاب سرمربی تنها از سوی کمیته مربیان صورت گرفته و آقای رحیمی اعمال نظری در آن نداشتند و اینکه کمیته مربیان در قبال مربی انتخاب شده پاسخگو خواهد بود؟ »

وی در خصوص سوال خبرنگار مهر این طور پاسخ داد : هر تصمیمی کمیته ها بگیرند در نهایت باید از سوی رئیس فدراسیون ابلاغ شود و در حقیقت باز هم مسئولیت اصلی برعهده رئیس فدراسیون است. اما بله هر تصمیمی که کمیته ها بگیرند آقای رحیمی قبول می کند. البته اگر نظر مخالفی داشته باشند با توجیه به ما می گویند و اگر بتوانند ما را قانع می کنند اما در نهایت نظر شخصی شان را در نظر کمیته اعمال نخواهند کرد و تنها نسبت به آن نقطه نظرات خود را می گویند.